O técnico do Borussia Dortmund, Niko Kovac, destacou o caráter inédito e desafiador do novo formato do Mundial de Clubes da FIFA, que será disputado nos Estados Unidos a partir do próximo mês. A equipe alemã estreia contra o Fluminense, campeão da Libertadores de 2023, em um duelo que o treinador já trata como decisivo. Em entrevista a FIFA, Kovac afirmou que enfrentar clubes fora do eixo europeu é uma experiência rara.

continua após a publicidade

- Você compete na Europa, na Champions League ou com a seleção, mas encarar esses times é um território completamente novo para nós - disse o treinador.

➡️ Quem vai ser campeão? Veja os duelos e simule os resultados do Mundial de Clubes

Estreia contra o Fluminense

O primeiro compromisso do Dortmund no torneio será diante do Fluminense, no MetLife Stadium, em New York/New Jersey. Kovac não poupou elogios ao adversário carioca e reconheceu o peso da estreia.

continua após a publicidade

- Times brasileiros são sempre de altíssimo nível, e o Fluminense tem sido muito bem-sucedido. Devem ser considerados favoritos para avançar junto conosco - afirmou Kovac.

O treinador também ressaltou a importância do resultado na primeira partida contra o time carioca.

- O primeiro jogo é sempre importante, porque dependendo do resultado, você entra pressionado nos outros dois ou pode jogar com mais tranquilidade - comentou o técnico.

continua após a publicidade

Preparação para o Mundial

Com pouco tempo até a estreia, Kovac afirmou que o clube tem se dedicado a entender os perfis dos adversários sul-americanos, asiáticos e africanos. O treinador admitiu que o desconhecimento representa um obstáculo.

- Não conhecemos a maioria dos jogadores, o estilo de jogo dos times ou a intensidade das ligas. Isso exige análise, estudo e muita atenção - revelou Kovac.

Niko Kovac esteve no Bayern na última temporada (Foto: Christof Stache/AFP)

O departamento de análise do Borussia Dortmund trabalha intensamente para levantar dados e vídeos dos rivais, inclusive do Fluminense, com foco em aspectos como pressão alta, organização defensiva e jogadores mais perigosos.

A chance de expandir fronteiras

Além do valor esportivo, Kovac vê o torneio como uma vitrine global para o clube alemão.

- É a primeira vez na história que um Mundial de Clubes neste formato será realizado. É algo especial para todos os times – e treinadores. É um privilégio fazer parte disso - contou o treinador.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Os jogos acontecerão em estádios dos Estados Unidos com grande expectativa de público. Na partida contra o Fluminense, Kovac prevê arquibancadas cheias.

- Esperamos casa cheia. Há muitos brasileiros morando nos Estados Unidos, então imaginamos que o estádio estará lotado - revelou o croata.

Estilo direto e exigente

No comando do Borussia Dortmund há quatro meses, Kovac afirma que encontrou um elenco receptivo às suas ideias. Ele se define como um treinador comunicativo, mas exigente.

- Sou aberto e direto. Dou tudo como treinador, mas espero receber o mesmo comprometimento dos jogadores - disse o técnico.

O grupo e os objetivos

Depois do duelo com o Fluminense, o Borussia encara Mamelodi Sundowns (África do Sul) e Ulsan HD (Coreia do Sul) na fase de grupos. Kovac reforça que nenhuma partida será fácil.

- Sabemos que esses times não vêm passear. Todos querem deixar sua marca. Temos que tratar cada jogo com seriedade - finalizou o comandante do Borussia.

A meta é avançar o mais longe possível e, quem sabe, voltar ao MetLife Stadium nas fases finais — o estádio também sediará as semifinais e a grande decisão.