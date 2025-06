Técnico do Bayern de Munique, Vincent Kompany rasgou elogios à intensidade do duelo contra o Flamengo, deste domingo (29), pelas oitavas de final do Mundial de Clubes, que terminou na vitória por 4 a 2 do clube alemão. Segundo o treinador belga, mesmo com o calor excessivo no Hard Rock Stadium, em Miami (EUA), as equipes desempenharam um ótimo futebol e parabenizou o elenco pela classificação às quartas.

— Parece que estava o dobro de calor, porque a atmosfera foi muito especial, muito elétrica. Nos primeiros 20 minutos, jogamos com muita intensidade, foi feroz. Mesmo com o calor, mantivemos a intensidade, e eles (Flamengo) seguiram no jogo. Fizemos um bom jogo para os torcedores e estamos muito felizes de passar para a próxima fase — disse Kompany.

Além de comemorar a vitória, Kompany aproveitou para comentar sobre o atacante Leroy Sané, que está de saída do Bayern. O jogador, que já foi anunciado pelo Galatasaray, viveu seu último momento com a camisa do clube alemão e não disputará os jogos do calendário de julho.

— Nada além de respeito. Você tem uma relação especial quando divide o vestiário com alguém. Ganhamos muitas coisas juntos no Manchester City e continuamos ganhando aqui. Nossa relação é muito boa. Desejo tudo de bom para ele (Sané). É a primeira vez que lidamos com uma situação como essa, mas sabíamos poderia acontecer — revelou.

Vincent Kompany, técnico do Bayern, à beira do campo contra o Flamengo no Mundial de Clubes (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

Números de Sané, novo contratado do Galatasaray, pelo Bayern

⚽ 220 jogos

🥅 61 gols

📤 55 assistências

🏆 Títulos: Supercopa da Uefa de 2020; Mundial de Clubes de 2020; Bundesligas de 2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2024/25; Supercopas da Alemanha de 2021 e 2022

Próximos passos de Flamengo e Bayern

O duelo entre Bayern e PSG está marcado para as 13h do próximo sábado (horário de Brasília) no Mercedez-Benz Stadium, em Atlanta, pelas quartas de final do Mundial de Clubes. Enquanto isso,o Flamengo agora volta ao Brasil e se prepara para seguir a boa campanha no Campeonato Brasileiro. O próximo adversário do Rubro-Negro deve ser o São Paulo, ainda com dia e horário indefinidos.

