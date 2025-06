Vitória do Esperánce garante primeiro lugar do Flamengo no Grupo D do Mundial

O Esperánce derrotou o LAFC por 1 a 0, pela segunda rodada do Grupo D do Mundial de Clubes da Fifa, nesta sexta-feira (20). Com o resultado, o Flamengo se classificou na liderança de forma antecipada para o mata-mata, onde, provavelmente, driblará o Bayern de Munique e irá encarar o Benfica ou o Boca Juniors nas oitavas de final da competição. Além disso, o Rubro-Negro Carioca é a primeira equipe do torneio classificada para a fase eliminatória.

Entenda os critérios

Com a vitória do Esperánce, a equipe tunisiana só chegaria a possíveis seis pontos, os mesmos pontos do Flamengo. Mesmo com uma possível derrota Rubro-Negra para o LAFC e uma vitória do Chelsea ou da equipe da Tunísia na última rodada, o Mengão seguiria na liderança pelo primeiro critério de desempate: o confronto direto.

Com as vitórias do Flamengo sobre o Esperánce (2x0) e o Chelsea (3x1), a equipe carioca está classificada em primeiro lugar do Grupo D. Na liderança, o Rubro-Negro desvia possivelmente de encarar o Bayern de Munique nas oitavas de final e poderá encarar o Benfica ou o Boca Juniors na próxima fase.

Como foi Flamengo x Chelsea?

Flamengo e Chelsea confirmaram as altas expectativas e protagonizaram um início de jogo elétrico no Lincoln Financial Field. E não poderia ser diferente. As duas equipes estavam dispostas a marcar alto e impor intensidade desde o início, o que facilitou as chegadas rápidas em transição. O Rubro-Negro subiu as linhas e foi quem assustou primeiro em chegadas de Luiz Araújo, que por pouco não deixou Plata na cara do gol, e Arrascaesta, em finalização por cima. Os Blues responderam em transição rápida que terminou em chute perigoso de Delap, para boa defesa de Rossi.

O Flamengo seguiu bem no jogo e encontrava bons espaços na defesa do Chelsea com rápidas trocas de passes, mas, em jogo grande, qualquer vacilo pode ser fatal. Aos 12 minutos, Wesley e Pulgar bateram cabeça na defesa e deixaram Pedro Neto livre para sair de cara com Rossi e balançar as redes. O Rubro-Negro manteve o controle do jogo, mas não conseguiu transformar o volume em gol. A melhor chance foi em cabeceio de Gerson na segunda trave aos 42 minutos, que obrigou o zagueiro Colwill a afastar em cima da linha. O Chelsea, por sua vez, mostrou-se destemperado na partida e esperou para jogar no erro do Flamengo, mas não conseguiu criar grandes chances depois do gol.

A superioridade do time de Filipe Luís foi traduzida em números na primeira etapa, tanto na posse de bola (55% x 45%) quanto em finalizações (6 x 5), mas quem foi para o intervalo em vantagem foi a equipe de Enzo Maresca.

O Chelsea voltou um pouco mais ativo no início do segundo tempo e tentou empurrar o Flamengo para trás com chegadas ao ataque, a maioria delas em cruzamentos. Mas quem levou perigo mesmo foi o Flamengo. Em bobeada da defesa inglesa aos oito minutos, Gerson aproveitou o espaço e teve finalização travada. Na sequência, Plata pegou a sobra na segunda trave, mas chutou de raspão e mandou para fora. Logo depois, os Blues responderam em lançamento longo do goleiro Sánchez direto para o ataque na direção de Delap, mas Léo Pereira chegou antes, colocou o pé na bola para afastar o perigo e quase fez gol contra.

O Flamengo, porém, não abriu mão da pressão e foi premiado a partir da entrada de um ídolo da torcida. Bruno Henrique foi acionado por Filipe Luís e precisou de apenas seis minutos para empatar após cabeceio de Plata dentro da área, aos 16. O Rubro-Negro pegou o embalo da torcida e cresceu no jogo. O Chelsea, acanhado, desmoronou e viu Danilo virar três minutos depois em jogada parecida com o primeiro gol, mas dessa vez Bruno Henrique foi o garçom e ajeitou de cabeça para o lateral empurrar para o fundo da rede.

O Flamengo controlou o jogo e ainda ampliou o placar com brilho da joia Wallace Yan, aos 37 minutos. Ele aproveitou bola rebatida de Plata dentro da área e ficou livre para fazer o terceiro. O Chelsea, com um a menos após a expulsão de Nicolas Jackson já na reta final, foi para o abafa final, mas não passou do bloqueio rubro-negro e viu o Flamengo, com justiça, sair feliz com o placar de 3 a 1.

Próximos jogos

O Flamengo volta a entrar em campo às 22h (de Brasília) da próxima terça-feira (24) contra o Los Angeles FC (EUA), pela última rodada da fase de grupos do Mundial. No mesmo dia e horário, o Chelsea encara o Espérance (TUN).