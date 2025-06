River Plate divulga lista de inscrição para o Mundial de Clubes

O River Plate, da Argentina, divulgou a lista de jogadores que irão disputar o Mundial de Clubes representando o clube. Trazendo veteranos e jovens, o elenco traz quatro nomes que foram campeões da Copa do Mundo com a Argentina: o goleiro Franco Armani, o zagueiro Germán Pezzella e os laterais Gonzalo Montiel e Marcos Acuña.

O Mundial de Clubes deve ser a despedida de Franco Mastantuono do clube argentino. O atleta, que logo completará 18 anos, tende a ser o novo reforço do Real Madrid.

Franco Mastantuono, do River Plate, está na lista para o Mundial (Foto: Reprodução/River Platre)

Além dos citados, a lista traz nomes que passaram pelo futebol brasileiro e são conhecidos pelos torcedores. Exemplos incluem Giuliano Galoppo (emprestado pelo São Paulo), Nacho Fernández (ex-Atlético-MG) e Miguel Borja (ex-Palmeiras).

Veja os inscritos do River Plate no Mundial de Clubes

Goleiros:

Franco Armani

Jeremías Ledesma

Lucas Lavagnino

Santiago Beltrán.

Defensores:

Federico Gattoni

Gonzalo Montiel

Germán Pezzella

Leandro González Pirez

Fabricio Bustos

Paulo Díaz

Milton Casco

Marcos Acuña

Lucas Martínez Quarta

Lautaro Rivero

Meias:

Matías Kranevitter

Matías Rojas

Maximiliano Meza

Manuel Lanzini

Gonzalo Martínez

Kevin Castaño

Enzo Pérez

Ignacio Fernández

Rodrigo Aliendro

Franco Mastantuono

Santiago Simón

Giuliano Galoppo

Santiago Lencina

Giorgio Costantini

Atacantes:

Miguel Borja

Facundo Colidio

Sebastián Driussi

Gonzalo Tapia

Ian Subiabre

Juan Bautista Dadín

Campanha do River Plate no Grupo E

O River estreia no Mundial de Clubes no dia 17 de junho, próxima terça-feira. O seu primeiro adversário será o Urawa Reds, do Japão. Em seguida, o time argentino entrará em campo novamente no dia 21, enfrentando o Monterrey, do México. Por fim, a equipe termina sua trajetória no Grupo E enfrentando a Inter de Milão, no dia 25 de junho.

