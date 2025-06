Técnico da Inter de Milão elogia brasileiro em estreia no Mundial

Monterrey-MEX e Inter de Milão-ITA empataram por 1 a 1 na estreia das equipes no Mundial de Clubes. O duelo aconteceu na última terça-feira (17), no Rose Bowl Stadium, em Los Angeles (EUA). Após o resultado, o técnico Cristian Chivu elogiou o brasileiro Luis Henrique, que fez sua estreia pelo clube italiano.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

— Luis Henrique pode fazer melhor, mas devemos considerar que ele não está em condições ideais, porque fez apenas dois treinamentos conosco. Gostei dele em campo, tem personalidade, boa técnica e coragem no um contra um - disse.

continua após a publicidade

— Fizemos um bom primeiro tempo, mesmo estando atrás do placar. Colocamos eles em dificuldades com as rotações. No segundo tempo, fomos lentos no drible, mas criamos algumas oportunidades, faltou força na hora de finalizar - comentou Chivu ao avaliar o resultado.

Luis Henrique foi contratado recentemente pela Inter de Milão (Foto: reprodução/Internazionale)

O atacante entrou em campo aos 13 minutos do 2º tempo, substituindo o defensor Benjamin Pavard. O brasileiro somou 20 ações com a bola, nove de 12 passes certos, um de dois cruzamentos certos e um corte. Foram quatro perdas de posse e um impedimento. Os dados são do aplicativo Sofascore.

continua após a publicidade

Luis Henrique, que é ex-Botafogo, foi comprado pela Inter junto ao Olympique de Marseille por um valor estimado em 25 milhões de euros (R$ 162,7 milhões na cotação atual).

➡️ Quem é Cristian Chivu, novo treinador da Inter de Milão

Confira os próximos jogos da Inter de Milão no Mundial de Clubes:

📅 Sábado, 21 de junho

🌍 Inter de Milão x Urawa Red Diamonds

⚽ Grupo E

🕐 16h (de Brasília)

📍 Lumen Field, Seattle, EUA

📅 Quarta-feira, 25 de junho

🌍 Inter de Milão x River Plate

⚽ Grupo E

🕐 22h (de Brasília)

📍 Lumen Field, Seattle, EUA