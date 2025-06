Carlos Augusto lamenta empate da Inter de Milão em estreia no Mundial

Monterrey-MEX e Inter de Milão-ITA estrearam no Mundial de Clubes com um empate em 1 a 1 na última terça-feira (17), no Rose Bowl Stadium, em Los Angeles (EUA). A partida da chave E trouxe um dos resultados mais surpreendentes da competição até agora. O brasileiro Carlos Augusto, lateral-esquerdo dos italianos, falou sobre o resultado e a chegada do técnico Cristian Chivu em entrevista à CazéTV.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

— A gente sabe que, com pouco tempo de trabalho, não dá para fazer muita coisa que o treinador pede. Mas a comissão técnica deixa o grupo à vontade, são jogadores inteligentes, de alta qualidade. Claro que tem que ter tempo de trabalho, mas nesse jogo já dá para ver alguns pontos do novo treinador - disse.

continua após a publicidade

— É ter paciência. Hoje a gente não conseguiu sair com a vitória, poderíamos ter saído com a vitória. Mas agora tem mais dois jogos - comentou o defensor.

Lautaro Martínez comemora gol de empate da Inter de Milão contra o Monterrey, pelo Mundial de Clubes (Foto: Yuri Cortez/AFP)

— Claro que a gente acaba assistindo aos jogos [da competição]. Eu, da minha parte, sei da qualidade dos times sul-americanos. O time que nem o deles é um que luta por cada bola. Acabei avisando ao pessoal, porque são times de qualidade. A gente acaba vendo os jogos, mas é aquilo, temos que pensar na gente - relatou ao ser questionado sobre as equipes de fora da Europa.

continua após a publicidade

— Acaba sendo um jogo no qual eles tiveram uma chance no 1º tempo e acabaram fazendo o gol. Então temos que aproveitar melhor nossas chances, para nos dois próximos jogos fazer melhor - concluiu.

Em campo, o experiente Sergio Ramos abriu o placar para os mexicanos após cobrança de escanteio. Depois, ao receber passe de Asllani, Carlos Augusto encontrou Lautaro Martínez e o argentino igualou o marcador.

➡️ Quem é Cristian Chivu, novo treinador da Inter de Milão

Confira os próximos jogos da Inter de Milão no Mundial de Clubes:

📅 Sábado, 21 de junho

🌍 Inter de Milão x Urawa Red Diamonds

⚽ Grupo E

🕐 16h (de Brasília)

📍 Lumen Field, Seattle, EUA

📅 Quarta-feira, 25 de junho

🌍 Inter de Milão x River Plate

⚽ Grupo E

🕐 22h (de Brasília)

📍 Lumen Field, Seattle, EUA