Fifa confirma valor de premiação do Super Mundial de Clubes

A Fifa distribuirá uma premiação milionária aos times que participarão do Super Mundial de Clubes, campeonato que terá a sua primeira edição no meio deste ano de 2025. Cada clube brasileiro (Botafogo, Flamengo, Fluminense e Palmeiras) irá receber 15,21 milhões de dólares (cerca de R$ 86 milhões) por participação, e o campeão do torneio receberá 125 milhões de dólares (aproximadamente R$ 713 milhões).

continua após a publicidade

➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso novo canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp

O prêmio total dividido entre todos os clubes é de 1 bilhão de dólares (R$ 6,18 bilhões), sendo 475 milhões de dólares (R$ 2,9 bilhões) por desempenho esportivo e 525 milhões de dólares (R$ 3,2 bilhões) por participação. A cota de participação dos clubes foi definida com base nos continentes.

A Fifa frisou que toda a receita gerada pelo Super Mundial de Clubes será distribuída ao futebol de clubes, já que as reservas da entidade permanecem intactas.

continua após a publicidade

Divisão da premiação do Super Mundial de Clubes

Por continente

Clubes europeus: de 12,81 milhões de dólares a 38,19 milhões de dólares

Clubes sul-americanos: 15,21 milhões de dólares

Clubes da Concacaf: 9,55 milhões de dólares

Clubes da Ásia: 9,55 milhões de dólares

Clubes da África: 9,55 milhões de dólares

Clubes da Oceania: 3,58 milhões de dólares

Por desempenho esportivo

Fase de grupos: 2 milhões de dólares por vitória e 1 milhão de dólares por empate

Oitavas de final: 7,5 milhões de dólares

Quartas de final: 13,1 milhões de dólares

Semifinal: 21 milhões de dólares

Finalista: 30 milhões de dólares

Campeão: 40 milhões de dólares

Grupos do Super Mundial de Clubes

GRUPO A: Palmeiras, Porto, Al Ahly e Inter Miami

Palmeiras, Porto, Al Ahly e Inter Miami GRUPO B: Paris Saint-German, Atlético de Madrid, Botafogo e Seatle Sounders

Paris Saint-German, Atlético de Madrid, Botafogo e Seatle Sounders GRUPO C: Bayern de Munique, Auckland City, Boca Juniors e Benfica

Bayern de Munique, Auckland City, Boca Juniors e Benfica GRUPO D: Flamengo, Espérance Sportive de Tunise, Chelsea e Club Léon

Flamengo, Espérance Sportive de Tunise, Chelsea e Club Léon GRUPO E: River Plate, Urawa Red Diamonds, Monterrey e Inter de Milão

River Plate, Urawa Red Diamonds, Monterrey e Inter de Milão GRUPO F: Fluminense, Borussia Dortmund, Ulsan HD e Mamelodi Sundowns FC

Fluminense, Borussia Dortmund, Ulsan HD e Mamelodi Sundowns FC GRUPO G: Manchester City, Wydad, Al Ain e Juventus

Manchester City, Wydad, Al Ain e Juventus GRUPO H: Real Madrid, Al Hilal, Pachuca e RB Salzburg

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional