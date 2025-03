Boca Juniors: Rojo mira classificação no Mundial e comenta encontro com Messi

O veterano zagueiro Marcos Rojo, do Boca Juniors, projetou a disputa do Mundial de Clubes, que será realizado nos Estados Unidos, entre os dias 14 de junho e 13 de julho.

Rojo comentou sobre a possibilidade de enfrentar Lionel Messi, amigo e ex-companheiro de seleção argentina, que atualmente defende o Inter Miami.

- A atmosfera lá vai ser linda, tanto com a torcida deles quanto com a nossa. A torcida do Boca é muito fanática. Tenho observado e acompanhado um pouco a situação dos ingressos, e eles estavam desesperados para consegui-los. Então, acho que vai ser uma atmosfera espetacular, com a cidade, o clima, a cor, então estou realmente ansioso por essa data - disse à Fifa.

- O Leo (Messi) está tocando lá agora, então a vinda de todo o nosso público será muito importante porque dará um toque muito bacana à cidade - completa.

Para ter a chance de enfrentar Messi, o Boca Juniors precisa avançar no Grupo C da competição, que conta com o Auckland City e os favoritos Benfica e Bayern de Munique.

- A verdade é que tanto aquela partida (contra os alemães) quanto a seguinte contra o Benfica também são duas grandes equipes europeias que temos que enfrentar na fase de grupos, e as expectativas são enormes. Como eu disse, a ansiedade e a vontade de disputar a Copa do Mundo são enormes - comenta.

- O objetivo é ir um jogo de cada vez. Como eu disse, há dois grandes rivais no grupo, então, primeiro, vamos tentar fazer as coisas bem contra o Benfica, tentar vencer para começar com o pé direito e ver se conseguimos passar da fase de grupos. Acho que esse é o principal objetivo que teremos quando chegarmos lá - completa.

Marcos Rojo é o capitão do Boca Juniors (Foto: Reprodução/ Instagram)

Veja abaixo o calendário do Boca Juniors na competição:

Boca Juniors x Benfica - 15/06 - 19h

Bayern de Munique x Boca Juniors - 20/06 - 22h

Auckland City x Boca Juniors - 24/06 - 16h

Confira os grupos do Mundial de Clubes 2025

Grupo A

Palmeiras (BRA)

Porto (POR)

Al Ahly (EGI)

Inter Miami (EUA)

Grupo B

Paris Saint-Germain (FRA)

Atlético de Madrid (ESP)

Botafogo (BRA)

Seattle Sounders (EUA)

Grupo C

Bayern de Munique (ALE)

Auckland City (NZL)

Boca Juniors (ARG)

Benfica (POR)

Grupo D

Flamengo (BRA)

Espérance de Túnis (TUN)

Chelsea (ING)

VAGA EM ABERTO APÓS O LEÓN SER EXCLUÍDO

Grupo E

River Plate (ARG)

Urawa Red Diamonds (JAP)

Monterrey (MEX)

Internazionale (ITA)

Grupo F

Fluminense (BRA)

Borussia Dortmund (ALE)

Ulsan (COR)

Mamelodi Sundowns (AFS)

Grupo G

Manchester City (ING)

Wydad Casablanca (MAR)

Al Ain (EAU)

Juventus (ITA)

Grupo H

Real Madrid (ESP)

Al Hilal (SAU)

Pachuca (MEX)

FC Salzburg (AUT)