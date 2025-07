NOVA JERSEY (EUA) – A eliminação do Fluminense na semifinal do Mundial de Clubes, após a derrota por 2 a 0 para o Chelsea nesta terça-feira (8), foi marcada por uma polêmica. Em entrevista coletiva após o jogo, o técnico Renato Gaúcho opinou sobre o lance capital do primeiro tempo: o pênalti que foi marcado para o Tricolor e, em seguida, anulado após checagem no VAR. Para o treinador, a decisão da arbitragem foi equivocada.

Renato Gaúcho durante jogo entre Fluminense e Chelsea pela semifinal do Mundial de Clubes (Foto: Paul ELLIS / AFP)

Renato Gaúcho opina sobre pênalti

No primeiro tempo, quando o jogo ainda estava 1 a 0 para o Chelsea, o árbitro marcou pênalti para o Fluminense após a bola bater no braço de Chalobah. No entanto, após revisão no VAR, a decisão foi revertida. Renato discordou da anulação.

— Quanto ao pênalti, na minha opinião foi pênalti. Eu vi agora no vestiário. Mas tem árbitros que dão esse tipo de pênalti e tem árbitros que não dão. Muita gente vai falar que o braço estava colado no corpo. Não, o braço não estava colado no corpo, estava um pouquinho aberto. Então é a interpretação do árbitro — analisou Renato.

O técnico acredita que o lance poderia ter mudado o destino da partida, mas evitou usar o erro como muleta. — É esse tipo de pênalti que a gente vai discutir por muito tempo. Mas não vamos nos apegar nessa desculpa. — completou.

'A história do jogo seria totalmente diferente'

Renato também analisou o desempenho da equipe na partida. Para ele, o time estava conseguindo suportar a pressão do time inglês até sofrer o primeiro gol, de João Pedro.

— O jogo estava bastante controlado, a gente sabia que nós iríamos receber uma pressão muito forte do Chelsea e estávamos sabendo sofrer. Mas infelizmente para a gente, o João Pedro acertou aquele chute de fora da área, conseguiu fazer aquele belo gol — lamentou.

— Quando você sai na frente, é uma vantagem muito grande, principalmente com o calor, e você tem que ficar correndo atrás. Procurei mudar no início do segundo tempo, mas infelizmente no contra-ataque nós não matamos a jogada e tomamos o segundo gol. Eles souberam aproveitar as oportunidades que criaram, e infelizmente a gente não soube aproveitar as nossas. Mas com certeza se o pênalti tivesse sido confirmado e nós tivéssemos feito o gol, a história do jogo seria totalmente diferente — concluiu.

