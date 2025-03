Palmeiras garante premiação de R$ 87 milhões com participação no Mundial

A participação do Palmeiras no Mundial de Clubes, marcado para os meses de junho e julho nos Estados Unidos, garantirá uma premiação milionária aos cofres da instituição.

Apenas com a fase de grupos do torneio, a equipe paulista faturará 15,2 milhões de dólares (aproximadamente R$ 87 milhões na cotação atual). Cada vitória na primeira fase, por sua vez, renderá mais 2 milhões de dólares (R$ 11,46 milhões), enquanto o empate pagará 1 milhão de dólares (R$ 5,73 milhões).

Quem for campeão do Mundial, por sua vez, receberá 40 milhões (cerca de R$ 229 milhões), enquanto o vice ficará com 30 milhões (R$ 171 milhões). As premiações seguem uma escala crescente a partir do mata-mata: 5,7 milhões (R$ 32,6 milhões) para as oitavas de final, 13,1 milhões (R$ 75 milhões) para as quartas e 21 milhões (R$ 120 milhões) para as semifinais.

Grupo do Palmeiras no Mundial

Um dos quatro clubes brasileiros classificados para o Mundial de Clubes de 2025, o Palmeiras foi cabeça de chave no sorteio realizado no início do ano e caiu no Grupo A ao lado do Porto, de Portugal, Al Ahly, do Egito, e Inter Miami, dos Estados Unidos.

Confira premiação por fase do Mundial de Clubes