Sob influência alemã, torcedores do Flamengo revelam expectativas contra Bayern

MIAMI (EUA) - O duelo entre Flamengo e Bayern de Munique, pelas oitavas de final do Mundial de Clubes, ocorre neste domingo (29), às 17h (de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami, nos Estados Unidos. O confronto é muito esperado por todos os torcedores rubro-negros e bávaros espalhados pelo mundo, mas pode ser ainda mais especial para um trio de flamenguistas que vieram de Florianópolis, em Santa Catarina, para acompanhar o jogo.

O Lance! entrevistou Carlos, de 50 anos, seu filho Bernardo, de 17, que vieram de Floripa até os Estados Unidos para acompanhar o Flamengo, e Claus, de 48, que já mora no país americano. O trio de amigos aproveitou o Mundial para acompanhar o time do coração e revelou a expectativa para o confronto das oitavas.

— Viemos para cá para tirar os alemães. Eu comprei essa viagem aos Estados Unidos em dezembro do ano passado, e falei para ele (Bernardo), que é flamenguista doente, que iríamos para ver o Mundial. Ele não acreditou muito bem, mas a família toda tá aí. Alugamos um carro e estamos aí para acompanhar o Mengão. Daqui a pouco tem o jogo contra o Bayern e, se Deus quiser, vamos eliminar os alemães — disse Carlos.

Blumenau: um pedaço da Alemanha no Brasil

Apesar de morarem em Florianópolis, o trio sabe da forte influência da cultura alemã na cidade de Blumenau. Cidade localizada no Vale do Itajaím, em Santa Catarina, a "Alemanha Brasileira" é conhecida por suas tradições germânicas, como a Oktoberfest, um dos maiores festivais de origem alemã fora do país europeu.

Trio de rubro-negros de Santa Catarina explicam influência alemã no estado antes de Flamengo x Bayern pelo Mundial de Clubes (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Fundada em 1850 por colonos alemães, a cidade preserva até hoje muitos elementos culturais de seus fundadores. Essa influência, inclusive, é evidente na arquitetura, na culinária e nas festividades locais, tornando Blumenau um destino único no Brasil.

— A região de Blumenau tem a famosa Oktoberfest e moramos a mais ou menos duas horas e meia de lá. É a segunda maior Oktoberfest do mundo, e em Santa Catarina tem bastante flamenguista, inclusive naquela região. Mas, hoje estamos prontos para "matar" os alemães (risos) — explicou Claus.

Confira a programação do Flamengo antes do jogo decisivo

Flamengo e Bayern de Munique medem forças pelas oitavas de final do Mundial de Clubes, às 17h (de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami. Vale lembrar que a partida garante um lugar entre as oito melhores equipes do torneio. Confira a programação do Mengão antes do confronto decisivo.

Programação - Flamengo x Bayern de Munique - 29/06/2025

12h (de Miami) / 13h (de Brasília) - Almoço



13h50 (de Miami) / 14h50 (de Brasília) - Saída para o estádio

14h20 (de Miami) / 15h20 (de Brasília) - Chegada prevista ao Hard Rock Stadium

16h (de Miami) / 17h (de Brasília) - Flamengo x Bayern de Munique - Hard Rock Stadium