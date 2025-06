PASADENA (EUA) - O jogo mais aguardado e, ao mesmo tempo, temido pelo torcedor do Botafogo acontece na noite desta quinta-feira (20). A partir das 22h (de Brasília), o time encara o PSG pela segunda rodada da Copa do Mundo de Clubes. O jogo no icônico Rose Bowl, em Pasadena, na Califórnia, marcará o duelo do atual campeão da América com o novíssimo campeão europeu.

Vindo de goleada por 4 a 0 sobre o Atlético de Madrid na estreia da competição, o PSG é apontado como favorito para o confronto. Mas ninguém no Botafogo parece se importar muito com isso.

— O cemitério do futebol está cheio de favoritos — disse o técnico Renato Paiva em entrevista coletiva nessa quarta-feira, véspera do confronto.

— É um jogo, há probabilidades, mas nós que preparamos os jogos fazemos da mesma forma. Quero que minha equipe faça certas coisas, corrija o que deu errado, e no último jogo não foram poucas coisas, ver as fragilidades do adversário e a partir disso lutar pelos três pontos — acrescentou o técnico português.

Botafogo deve ter uma mudança para jogo com o PSG

Renato Paiva teve apenas dois treinos completos para ajustar os erros do Botafogo, e preferiu fazê-lo sem dar qualquer indicativo de time. Mas uma mudança em relação à equipe que começou diante do Seattle Sounders deve acontecer.

A saída de Mastriani, de atuação apagada no Lumen Field, é dada como certa. O substituto dele contra o PSG que é a incógnita: Renato Paiva pode decidir por reforçar o meio-campo do Botafogo, colocando o volante Allan; ou optar por Cuiabano na meia-esquerda, repetindo uma formação que deu certo em jogos da Libertadores.

Se vencer o PSG, o Botafogo garante vaga antecipada nas oitavas de final do Mundial de Clubes se Seattle Sounders e Atlético Madrid empatarem o outro jogo do grupo. Qualquer outro resultado leva a definição dos classificados para a última rodada.