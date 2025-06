Mundial de Clubes: Braune faz cara a cara entre jogadores de Botafogo e PSG

Após a vitória contra o Seattle Sounders na primeira rodada do Mundial de Clubes, o Botafogo volta a campo nesta quinta-feira (19), quando encara o Paris Saint-Germain. Em conversa com o Lance!, o influenciador e torcedor alvinegro Daniel Braune fez um "cara a cara" entre os jogadores do time de Renato Paiva e da equipe de Luis Enrique.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Dentre as escalações prováveis, Braune escolheu a maioria dos jogadores do Paris Saint-Germain, mas deu vitória a Barboza, Marlon Freitas e Savarino contra Pacho, João Neves e Fabián Ruíz, respectivamente. O influenciador também fez o "cara a cara" com os atletas do Atlético de Madrid, último adversário da fase de grupos. Assista no vídeo acima:

➡️ Projete os resultados do Mundial de Clubes com o Simulador do Lance!

FICHA TÉCNICA - PSG X BOTAFOGO

2ª RODADA - MUNDIAL DE CLUBES

Data e horário: quinta-feira (19/6), às 22h (de Brasília)

Local: Rose Bowl, em Los Angeles (EUA)

Árbitro: Drew Fischer (CAN)

Assistentes: Michael Barwegen (CAN) e Lyes Arfa (CAN)

continua após a publicidade

➡️ Mistério vira arma extra do Botafogo para encarar o PSG

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

PSG (Técnico: Luis Enrique)

Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Pacho e Nuno Mendes; João Neves, Fabián Ruiz e Vitinha; Doué, Kvaratskhelia e Gonçalo Ramos.

BOTAFOGO (Técnico: Renato Paiva)

John, Vitinho, Jair, Alexander Barboza e Alex Telles; Gregore, Marlon Freitas e Savarino; Artur, Cuiabano e Igor Jesus.

continua após a publicidade