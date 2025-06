Ídolo máximo do Flamengo, Zico comentou sobre o confronto contra o Bayern de Munique nas oitavas de final do Mundial de Clubes. Já classificado em primeiro, o Rubro-Negro encara o clube alemão, que ficou em segundo no Grupo C após a derrota por 1 a 0 para o Benfica.

Para o lendário camisa 10, a equipe que deseja ser campeã da nova Copa do Mundo não poderá escolher adversários e precisará estar pronta para qualquer adversidade.

— Eu acho que para quem quer ser campeão, tem que passar por todos os adversários. Não adianta, sempre aconteceu isso. Nesse Mundial só tem cobra criada, só tem fera. Então você tem que mostrar a tua capacidade, de tudo isso que o Flamengo vem fazendo, com reforços, trazendo grandes nomes, grandes jogadores, para que tenha um elenco capaz de brigar de igual para igual com todas as equipes do mundo inteiro — disse Zico, em entrevista ao "Sportv".

Próximos passos do Flamengo

Pensando no confronto com o Bayern, o técnico Filipe Luís optou por preservar alguns titulares contra o LA FC na última participação do Flamengo na fase de grupos do Mundial. A equipe carioca tem quatro jogadores pendurados, com um cartão amarelo, são eles: Bruno Henrique, Gerson, Pulgar e Plata. A suspensão por duas advertências é válida até às quartas de final da competição.

Los Angeles e Flamengo se enfrentam nesta terça-feira (24), pela última rodada da fase de grupos do Mundial. A bola rola às 22h (de Brasília), no Camping World Stadium, em Orlando, com transmissão ao vivo do Disney+ no streaming, Globo e SporTV. ➡️ Clique aqui para assistir no Disney+ via Cazé TV, sem custo adicional para os assinantes.

A partida entre Flamengo e Bayern de Munique, pelas oitavas de final da competição, está marcada para o próximo domingo (29), às 17h, no Hard Rock Stadium, em Miami.

