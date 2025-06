Do Amapá a Orlando: torcedores encaram ‘peregrinação’ para ver o Flamengo no Mundial

ORLANDO (EUA) - Flamengo movendo multidões e escrevendo histórias. Nesta terça-feira (24), o Lance! conversou com uma família que saiu de Amapá rumo aos Estados Unidos, para acompanhar o Rubro-Negro no Mundial de Clubes. Pelo terceiro jogo do Grupo D, o "Mais Querido" encara o Los Angeles FC, às 22h (de Brasília), no Camping World Stadium, em Orlando.

- Cara, mais de quase 24 horas. Macapá, Belém; Belém, Miami; Miami, Filadélfia; assistimos o jogo em Filadélfia; e agora Filadélfia, Orlando, tamo aqui. Mengão! Rumo a final - declarou Rafael Flaxa.

Rafael Flaxa; Renata Flaxa; e Arthur Flaxa; pai, mãe e filho, respectivamente, estão acompanhando o Flamengo durante todo o Mundial de Clubes. A família esteve "in loco" na estreia contra o Espérance e Chelsea, ambos na Filadélfia. O jovem, inclusive, foi nomeado em homenagem a Zico.

Torcedores do Flamengo viajaram do Amapá para ver do Rubro-Negro nos EUA (Foto: Lucas Bayer)

Com a derrota por 1 a 0 para o Benfica, o Bayern de Munique será a pedra no caminho do Mengão nas oitavas de final. Pensando no confronto com os alemães, o técnico Filipe Luís optou por preservar alguns titulares contra o LA FC. O Flamengo tem quatro jogadores pendurados, com um cartão amarelo, são eles: Bruno Henrique, Gerson, Pulgar e Plata. A suspensão por duas advertências é válida até às quartas de final da competição.

Além disso, outra preocupação é sobre a preservação dos atletas para evitar desgaste muscular. Nomes como Gerson e Ayrton Lucas estão entre os mais desgastados e estão fora do confronto desta terça-feira.

Escalação do Flamengo

⚽ GOL: Rossi

⚽ LTD: Varela

⚽ ZAG: Léo Ortiz

⚽ ZAG: Danilo

⚽ LTE: Alex Sandro

⚽ MEI: Evertton Araujo

⚽ MEI: Allan

⚽ MEI: Arrascaeta

⚽ PTD: Luiz Araújo

⚽ PTE: Everton Cebolinha

⚽ ATA: Pedro

