CHARLOTTE (EUA) — O lateral direito Samuel Xavier foi uma das peças-chave para a vitória do Fluminense sobre a Inter de Milão no Mundial. Com gols de Cano e Hércules, o Tricolor carimbou a vaga para Orlando, onde jogará as quartas de final.

continua após a publicidade

O jogador saiu de sua zona de conforto para atuar como ala contra os italianos. Isso porque Renato Gaúcho optou por espelhar a formação adversária para igualar ações e ter mais segurança na defesa. Debaixo de um calor intenso e atuando por 90 minutos, o lateral-direito deixou transparecer o cansaço em sua fala ao explicar a decisão do treinador.

— A estratégia era espelhar para que eles não carregassem a bola da parte defensiva, que eles fazem muito bem, e lançamento atrás da nossa linha de defesa. Eu acho que a gente conseguiu espelhar bem, inibir bastante a equipe deles de chegar próximo da nossa área. Eles colocaram mais um atacante alto, de bom cabeceio, de muita força, e a estratégia do Renato era que os nossos zagueiros conseguissem sair na caça deles, sempre com a cobertura do Thiago. Então acho que a gente fez uma leitura muito boa de jogo, a oportunidade que eles tiveram foi mais no 'abafa', eles têm a qualidade para definir, mas nós temos também um grande goleiro e a trave também nos ajudou. Além disso, com a oportunidade que a gente teve com o Hércules matou o jogo. Então acho que a equipe toda está de parabéns pelo que propôs, o professor Renato também. A entrega foi essencial. É um calor muito forte, a gente conseguiu suportar isso até o fim e estou muito cansado, mas é bom. Agora é descansar e ver o nosso próximo adversário.

continua após a publicidade

➡️ Foco e coragem: Renato guia Fluminense em vitória histórica sobre a Inter de Milão

Samuel foi contratado pelo Fluminense em 2021 e desde então desenha uma trajetória vitoriosa. Titular na maioria das partidas em que disputou, conquistou dois Cariocas, a Libertadores, a Recopa e agora uma classificação heróica para as quartas de final do Mundial. Sem esconder as lágrimas de emoção, ele relembrou sua história no Tricolor.

— Eu me peguei hoje no quarto, lembrando dos feitos que a gente fez com essa camisa. É muito bom você defender uma equipe que você ama trabalhar, sabe? Você tá todo dia feliz de trabalhar, de treinar com seus companheiros, de vestir essa camisa. Eu acho que isso não tem preço. Eu sou muito grato a Deus por dar essa oportunidade pra mim. Eu acho que quando eu cheguei aqui em 2021, não pensava fazer uma história tão grande assim. Ser campeão da Libertadores, da Recopa, dois Cariocas e estar no disputando o Mundial de Clubes, conseguir vitórias marcantes. Eu quero mais, quero continuar, fazer mais história aqui, fazer muito mais jogos, continuar marcando minha história. Aqui nesse clube que eu amo tanto.

continua após a publicidade

➡️ Melhores momentos: Fluminense bate a Inter de Milão e vai às quartas de final

Samuel Xavierem disputa com jogador da Inter de Milão no Mundial (Foto: Marcelo Gonçalves/FFC)

Querendo mais, o Flu agora aguarda seu próximo adversário, que pode ser o Al-Hilal ou o velho conhecido Manchester City. Apesar de estar com foco no jogo seguinte, os jogadores já reconhecem o tamanho do feito que foi derrotar a Inter de Milão se tornar um dos oito melhores times do Mundo.

— Foi um grande passo no plano que a gente tem dentro do Mundial, mais um jogo para a história. Um jogo histórico para o torcedor tricolor, jogadores, todos que estão aqui, aqueles que estão no Rio também, todos os funcionários. Acho que todo mundo está vibrando agora por essa classificação, essa entrega que a gente teve hoje. um jogo muito desgastante, a gente deixou tudo aí de campo, muito feliz, muito feliz por essa partida, muito feliz pela minha equipe, muito feliz pelo torcedor também, nossa família que está aí também, vamos comemorar bastante, porque tem que comemorar, não é fácil eliminar uma equipe que há poucos dias estava disputando a final da Champions. Então, mais um jogo histórico e é continuar fazendo história com a camisa tricolor. — declarou o camisa 2.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Fluminense