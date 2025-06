O técnico Pep Guardiola está pronto para mais um desafio à frente do Manchester City. Após uma temporada que, mesmo abaixo dos padrões recentes do clube, terminou de forma positiva, o treinador espanhol volta suas atenções ao Mundial de Clubes da FIFA 2025, competição que pode coroar mais uma etapa vitoriosa de sua carreira.

continua após a publicidade

Em entrevista à FIFA, Guardiola comentou sobre sua expectativa para o torneio, a importância da torcida nos Estados Unidos, sua filosofia de formação de talentos e a profunda influência que o lendário Johan Cruyff teve em sua trajetória como técnico.

Privilégio de disputar o Mundial

Guardiola destacou a importância de estar presente no Mundial como um reflexo do desempenho recente do City nas grandes competições.

- É uma honra. Significa que nas últimas temporadas fomos muito bem na Liga dos Campeões e no campeonato nacional. É uma nova competição para nós e estou ansioso por ela - disse o treinador.

continua após a publicidade

➡️Estrela do Real Madrid vira dúvida para o Mundial de Clubes por problema físico

Mesmo sem conquistar a Premier League pela primeira vez desde 2020, o City encerrou a temporada embalado com sete vitórias e dois empates nos últimos nove jogos, garantindo o terceiro lugar e chegando com moral para o torneio mundial.

Torcida nos EUA e diversidade de estilos

O treinador também falou sobre a importância da crescente base de torcedores nos Estados Unidos.

Dá para ver muitas camisas azuis nas arquibancadas. A nossa torcida cresceu muito na última década. Isso nos deixa muito orgulhosos - comentou Guardiola.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Sobre o formato do torneio, com equipes de diferentes continentes e estilos de jogo, Guardiola destacou que enxerga isso como algo positivo.

- É bom enfrentar times com perspectivas, culturas e formas de jogar diferentes. Mesmo nos campeonatos nacionais já vemos isso, mas o Mundial leva isso a outro nível - disso o espanhol.

Pep Guardiola e de Bruyne se cumprimentam após final da FA Cup (Foto: Glyn Kirk / AFP)

Formar talentos: mentalidade acima da técnica

Reconhecido como mentor de grandes jogadores como Lionel Messi, Xavi, Iniesta e, mais recentemente, Phil Foden, Guardiola enfatizou que a diferença entre os talentos está na mentalidade:

- A habilidade sempre existe, mas o que faz a diferença é a mentalidade deles, a vontade. Isso vem de vários fatores — da educação, da rua, dos primeiros técnicos, dos colegas de equipe. Os maiores jogadores têm isso - afirmou o técnico.

➡️ Quem vai ser campeão? Veja os duelos e simule os resultados do Mundial de Clubes

A influência de Cruyff

Ao falar sobre seu estilo de liderança e formação de jogadores, Guardiola não hesitou em apontar a influência decisiva do holandês Johan Cruyff:

- Ele me abriu a mente e me ajudou a imaginar a forma como eu jogaria. Sem ele, talvez eu nem tivesse me tornado técnico - revelou Guardiola.

Olhar para o futuro

Com 54 anos e uma carreira recheada de títulos — incluindo seis Campenatos Ingleses, quatro Copas da Liga, duas Copas da Inglaterra, uma Liga dos Campeões e um Mundial — Guardiola chega ao torneio nos Estados Unidos determinado a ampliar o legado do City:

- Seria bom conquistar o Mundial, claro. Mas há outros 31 times com o mesmo objetivo. Vamos passo a passo - finalizou o técnico.