Companheiro de Musiala no Bayern, Davies se desespera durante live ao ver lesão

Um dos amigos de Musiala no Bayern de Munique, o lateral Alphonso Davies se desesperou após assistir à lesão do companheiro de equipe na partida contra o PSG, em jogo válido pelas quartas de finais do Mundial de Clubes. O jogador canadense estava em live na Twitch quando viu o seu colega sofrer uma grave contusão após se chocar contra o goleiro Donnarumma, no final do primeiro tempo.

Incrédulo com a imagem, Davies ficou em choque com o lance. O jogador interrompeu sua transmissão minutos depois. Em março, Alphonso Davies, que rompeu o ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho direito com a seleção do Canadá e, por isso, está fora do Mundial de Clubes.

Musiala deixa campo lesionado

Musiala sofreu uma possível fratura no pé esquerdo após dividida, ele precisou receber atendimento médico ainda no gramado do Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta. Depois do lance com o jogador do Bayern de Munique, Donnarumma se desesperou e deixou o campo transtornado, sem acreditar no que estava vendo. Outros jogadores também ficaram atordoados com a gravidade da contusão e se chocaram com a cena.

Musiala deitado no gramado após o choque contra o goleiro Donnarumma (Foto:Paul Ellis/AFP)

O lance foi o último da etapa inicial do confronto. Em jogada na linha de fundo, Musiala tentou colocar o pé esquerdo na bola, e o goleiro Donnarumma se jogou para buscar a bola, mas na queda, pressionou a perna do oponente. O alemão acusou as dores na queda, e a reação dos atletas ao redor foi de desespero ao ver a cena.

Com a lesão, o jogador alemão não voltou para o segundo tempo contra o PSG, sendo substituído pelo compatriota Ginabry. O clube ainda não confirmou a gravidade da lesão, mas estima-se que tenha acontecido uma fratura devido à posição da perna no lance.