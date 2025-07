Nuno Mendes dedica vitória contra o Bayern a Diogo Jota e André Silva

Após a classificação do PSG sobre o Bayern de Munique, Nuno Mendes, lateral-esquerdo português da equipe francesa, falou com a imprensa e dedicou a vitória a Diogo Jota e André Silva, irmãos portugueses que faleceram nesta quinta-feira (3) em acidente de carro.

O PSG venceu o Bayern de Munique por 2 a 0 e terminou a partida com dois jogadores a menos após as expulsões de Pacho e Lucas Hernández. Nuno Mendes se emocionou no minuto de silêncio antes da bola rolar, analisou a vitória ao apito final e respondeu se são os favoritos a ganharem o Mundial.

— Favoritos? Acho que somos favoritos também, porque como viemos de ganhar a Liga dos Campeões, acho que somos favoritos desde o início. Temos vindo a demonstrar o que nós podemos fazer dentro de campo. Acho que a equipe está de parabéns hoje, com nove jogadores, apostaram tudo no ataque, depois no contra-ataque conseguimos fazer o gol. Acho que melhoramos muito na fase à frente do gol, não errar gol, marcar quando é preciso. Acho que a equipe está de parabéns pela classificação — respondeu o jogador à CazéTV.

O jogador ainda dedicou a vitória e prestou suas condolências a Diogo Jota, que faleceu em acidente de carro nesta quinta-feira (3) e era companheiro de seleção portuguesa de Nuno Mendes.

— Como é óbvio, dedico ao Diogo e ao André. Um momento muito difícil para a família, para nós também, para o mundo do futebol. E as minhas sinceras condolências à família e estaremos todos com eles — disse Nuno Mendes.

Como foi o jogo entre PSG e Bayern?

Doué comemora gol pelo PSG contra o Bayern (Foto: Paul ELLIS / AFP)

Em jogo brigado com uma lesão feia e duas expulsões, o PSG venceu o Bayern de Munique por 1 a 0 e avançou à semifinal do Mundial de Clubes. O jogo foi realizado neste sábado (5), no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta (EUA), e teve gols de Doué e Dembélé. Com domínio das ações do Bayern, os franceses foram mais efetivos e garantiram a classificação.

