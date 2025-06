Real Madrid e Al-Hilal se enfrentam nesta quarta-feira (18), pelo Mundial de Clubes. Há grande expectativa no lado blanco pela estreia do técnico Xabi Alonso, que inicia sua trajetória após ser escolhido como substituto de Carlo Ancelotti, novo comandante da Seleção Brasileira.

Logo de cara, Alonso terá problemas para montar o sistema defensivo, com dúvidas provenientes de 2024/25, como Carvajal, Rüdiger, Alaba, Militão e Mendy. O quinteto se recupera de contusões de naturezas distintas, e pode não entrar em campo no duelo com o "Crescente".

A ansiedade, porém, está do lado dos reforços. Huijsen e Alexander-Arnold devem iniciar o confronto como titulares após as sessões iniciais de treino sob a batuta do basco. Rodrygo, que foi desfalque do Brasil na Data Fifa por desgaste físico e mental, é outro asterisco, e briga por uma vaga com o turco Arda Güler.

Na teoria, a dupla de ataque seria indubitável: Mbappé e Vini Jr. Porém, o francês teve um quadro febril e não participou da última atividade merengue antes do confronto. A tendência é que o problema seja resolvido, e o camisa 9 esteja à disposição, mas Rodrygo aparece como opção para o setor. Endrick poderia aproveitar uma iminente oportunidade; entretanto, um problema muscular sofrido no fim de 2024/25 o tirou de ação de todo o Mundial.

Nesta terça-feira (17), o elenco recebeu o presidente Florentino Pérez em Palm Beach, na Flórida, e depois, foi para a última atividade antes do embate com os sauditas, que começa às 16h (de Brasília) desta quarta. Há curiosidade sobre a montagem de Xabi, que costumava usar um esquema com três zagueiros em sua trajetória no Bayer Leverkusen, mas deve mudar o costume para o convencional 4-4-2.

1️⃣1️⃣ A provável escalação do Real Madrid para o duelo com o Al-Hilal

⚽ GOL: Thibaut Courtois

⚽ LTD: Trent Alexander-Arnold

⚽ ZAG: Raúl Asencio

⚽ ZAG: Dean Huijsen

⚽ LTE: Fran García

⚽ VOL: Federico Valverde

⚽ VOL: Aurélien Tchouaméni

⚽ MEI: Jude Bellingham

⚽ MEI: Arda Güler

⚽ ATA: Vini Jr

⚽ ATA: Kylian Mbappé (Rodrygo)

Rodrygo é dúvida no Real Madrid para o duelo com o Al-Hilal (Foto: Divulgação)

O confronto entre Real Madrid e Al-Hilal acontece nesta quarta-feira (18), às 16h (de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami (EUA), pela primeira rodada do grupo H. A chave é completada por Pachuca (MEX) e RB Salzburg (AUT), que se enfrentam logo depois, às 19h.

