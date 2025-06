A trajetória do Real Madrid no Mundial de Clubes contará com um incentivo especial. O presidente Florentino Pérez se juntou, nesta terça-feira (17), à delegação hospedada em Palm Beach, na Flórida (EUA), antes da estreia dos comandados de Xabi Alonso.

continua após a publicidade

➡️ Jornal critica Vini Jr e destaca falta de compreensão com Mbappé

➡️ Árbitro de título do Botafogo apita estreia do Real Madrid no Mundial

O mandatário esteve presente em um momento de concentração dos atletas no refeitório do The Gardens North County District Park. O local, inclusive, ficou conhecido por críticas fortes do clube e do elenco, já que a infraestrutura era precária, sem chuveiros ou vestiários para o cuidado ideal do grupo, levando a diretoria a movimentar-se durante os últimos meses para construir instalações temporárias na base estadunidense.

Há grande expectativa pelo primeiro desafio de Xabi Alonso no clube. O Real entra em campo nesta quarta-feira (18), diante do Al-Hilal (SAU), para o passo inicial do técnico basco, que deixou o Bayer Leverkusen para substituir Carlo Ancelotti, novo técnico da Seleção Brasileira.

continua após a publicidade

➡️ Quem vai ser campeão? Veja os duelos e simule os resultados do Mundial de Clubes

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O confronto com o "Crescente", agora comandado por Simone Inzaghi, está previsto para as 16h (de Brasília). Pachuca (MEX) e RB Salzburg (AUT), que completam o grupo H, se enfrentam no mesmo dia, mas às 19h.

continua após a publicidade

Florentino Pérez e Xabi Alonso se cumprimentam em concentração do Real Madrid no Mundial de Clubes (Foto: Reprodução)

⚪ Como Xabi Alonso montará o Real Madrid no Mundial?

Alonso ainda não parece ter definido o 11 inicial para o duelo com os sauditas. Estima-se que Huijsen e Alexander-Arnold, principais contratações na janela especial para o Mundial, iniciem o embate como titulares. Há dúvidas sobre a condição do brasileiro Rodrygo, que se recupera de desgaste físico e mental; e o ataque deve ser formado por Mbappé e Vini Jr.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.