Vini Jr está em busca da recuperação de seu futebol áureo pelo Real Madrid. O brasileiro tem pela frente a disputa do Mundial de Clubes, sob a batuta do novo comandante Xabi Alonso, mas segundo um ídolo do futebol mundial, precisa rever alguns conceitos.

Mario Kempes, artilheiro da Argentina no título da Copa do Mundo de 1978, criticou o camisa 7 merengue por sua postura dentro do campo em entrevista ao jornal espanhol "Marca", mas alternou o questionamento com elogios à qualidade técnica.

- É estranho analisar meu jogador preferido do Real, porque há jogadores que estariam nessa posição se dedicassem-se apenas a jogar futebol. Para mim, seria o Vinícius. Mas ele joga mais com a torcida do que com os próprios companheiros. E pelo que eu ouvi, há problemas no vestiário, porque ele perde o foco no que tange a se divertir e jogar futebol. Como um bom brasileiro, ele quer se divertir e sempre teve a predisposição para jogar futebol. Sempre foi fenomenal. Mas quando ele começa a falar de outras coisas, eu já não gosto - afirmou o ex-centroavante.

Kempes também opinou sobre a disputa do Mundial, que se iniciou no sábado (14). O Real entra como um dos favoritos ao título, mas segundo o eterno camisa 9 da Albiceleste, as expectativas deveriam ser menores do que são neste momento.

- Claro que eu gostaria de ter jogado um Mundial, mesmo que fosse um local. Mas acho que as pessoas estão colocando muita pressão nas pernas dos atletas, e não podemos esquecer que a Copa do Mundo será daqui a um ano, o que é mais importante ainda. É necessário monitorar a condição física deles e ver quais surpresas podem surgir, porque há países, de certa maneira, que não conhecemos. E surpresas acontecem em todos os torneios. Claro que o Real Madrid é sempre um concorrente, e vencê-los é uma tarefa muito difícil - disse "El Matador".

Campeão mundial pela Argentina em 1978, Mario Kempes fez críticas a Vini Jr, do Real Madrid (Foto: Reprodução)

🔰 Os desafios de Vini Jr pelo Real Madrid no Mundial

O Real Madrid está no grupo H do intercontinental, e estreia nesta quarta-feira (18), diante do Al-Hilal (SAU), no Lincoln Financial Field, estádio localizado na Filadélfia. A bola rola a partir das 16h (de Brasília). Pachuca (MEX) e RB Salzburg (AUT), que completam a chave, se enfrentam logo depois, às 19h.

