Rival do Flamengo no Mundial de Clubes conquista título nacional

O Espérance, que enfrenta o Flamengo na fase de grupos do Mundial de Clubes, conquistou o título do Campeonato Tunisiano neste domingo (11/05). O time é considerado um dos maiores do continente africano e o maior campeão do país.

O Espérance chegou ao 34º título do Campeonato Tunisiano, sendo bicampeão da competição de forma consecutiva. A conquista aconteceu de forma antecipada, com uma rodada de antecedência após a goleada sobre o Olympique Béja.

Jogando fora de casa, o Espérance venceu a partida por 5 a 0, com dois gols marcados por Yan Sasse. O brasileiro é o camisa 10 e vice-artilheiro da equipe com 13 gols marcados em 33 jogos. Além de balançar as redes, Yan também contribuiu com duas assistências para seus companheiros.

O Espérance abriu o placar aos 7 minutos do primeiro tempo com o brasileiro, que ficou cara a cara com o goleiro adversário e finalizou com tranquilidade. Yan Sasse também fez o segundo gol da sua equipe, ampliando a vantagem na partida ainda no primeiro tempo.

Jogadores do Espérance comemoram gol com comissão técnica (Foto: Reprodução / X)

Na segunda etapa, Belaili, Houssem Tka e Mokwana fizeram os três gols que selaram a goleada do Espérance no jogo do título. O brasileiro Rodrigo Rodrigues foi titular, mas passou em branco no confronto. O Espérance enfrenta o Flamengo na estreia do grupo D Mundial de Clubes, no dia 16 de junho, às 22h (de Brasília).

Jogos do Espérance no Mundial de Clubes

🌏 Flamengo x Espérance

⚽ Primeira fase (Jogo 1 - Grupo D)

📅 16 de junho, segunda, às 22h (de Brasília)

🏟️ Lincoln Financial Field

🌏 Adversário a definir* x Espérance

⚽ Primeira fase (Jogo 2 - Grupo D)

📅 20 de junho, sexta-feira, às 19h (de Brasília)

🏟️ Geodis Park

🌏 Espérance x Chelsea

⚽ Primeira fase (Jogo 3 - Grupo D)

📅 24 de junho, terça-feira, às 19h (de Brasília)

🏟️ Lincoln Financial Field

*O segundo adversário do Espérance León no Mundial será definido em um playoff entre América do México e LAFC.