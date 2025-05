Na estreia do Mundial de Clubes da FIFA 2025, o Flamengo enfrentará um adversário pouco familiar para o torcedor brasileiro: o Espérance, da Tunísia. Apesar de distante dos holofotes do futebol nacional, o clube africano conta com um jogador que conhece bem o futebol brasileiro. Trata-se do centroavante Rodrigo Rodrigues, ex-jogador do Juventude. Aos 28 anos, o atacante é um dos destaques da equipe e será uma das apostas do Espérance na competição internacional.

Em entrevista exclusiva ao Lance!, o atacante destacou a força do grupo do Espérance, que enfrentará Flamengo, Chelsea e o substituto do León-MEX, ainda indefinido.

— Acho que não tem nenhum grupo tranquilo, todos os jogos são muito disputados. Então é estar bem fisicamente para fazer bons jogos. A gente sabe da dificuldade que vai ser enfrentar Flamengo, Chelsea e qualquer outro time que vá substituir o León, mas temos que estar preparados — declarou.

Rodrigo Rodrigues em campo pelo Juventude (Foto: Reprodução/Instagram/@rodrigor09)

Rodrigo também comentou sobre o ambiente diferente que encontrou no futebol tunisiano, especialmente com a presença de laser durante as cobranças de pênalti.

— Desde que cheguei tem a presença desse laser. A gente sabe que no Brasil é proibido. Aqui, desde a minha estreia, eu vejo esse laser. Acontecem algumas coisas diferentes do futebol brasileiro, algumas coisas não têm punição, mas na hora do jogo poucas vezes dá para perceber — afirmou.

Com 1,91m de altura, Rodrigo chegou ao Espérance no fim de 2023 e rapidamente se destacou. Desde então, conquistou a Liga Tunisiana da temporada 2023/2024 e a Supercopa da Tunísia de 2025, contribuindo com gols importantes. Na atual temporada, mesmo lidando com algumas lesões, o atacante disputou 14 partidas e marcou quatro gols.

Antes de se transferir para o futebol africano, Rodrigo teve uma trajetória diversa no Brasil. Revelado pelo Bahia, também vestiu as camisas de Ferroviário, ABC, Atlético-GO, Paraná, CSA e Juventude. Seu melhor desempenho individual ocorreu em 2022, quando marcou 20 gols e deu quatro assistências atuando pelo CSA.

Natural de Fortaleza, no Ceará, Rodrigo Rodrigues é a principal referência ofensiva do Espérance e o cobrador oficial de pênaltis da equipe. O centroavante brasileiro será um dos protagonistas do time tunisiano no duelo contra o Flamengo, marcado para o dia 15 de junho, em Nova Jersey, na abertura do Grupo C do Mundial de Clubes.