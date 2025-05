Após a decisão do Tribunal Arbitral do Esporte (TAS), que manteve a exclusão do Club León do Mundial de Clubes por violação das regras de multipropriedade, a FIFA decidiu quem poderá preencher a vaga restante no Grupo B, que já conta com Flamengo, Espérance (Tunísia) e Chelsea (Inglaterra).

Jogo entre América e LAFC vai definir o substituto do León

A Fifa anunciou na tarde desta terça-feira que realizará uma partida única entre Club América, do México, e Los Angeles FC, dos Estados Unidos para definir quem estará no grupo do Flamengo no Mundial. A entidade ainda não definiu a data do jogo, já que os dois clubes ainda têm jogos a serem realizados em maio. Por isso, a maior probabilidade é de que o jogo ocorra entre a penúltima e a última semana do mês.

Foram dois os critérios utilizados pela Fifa para escolher os possíveis substitutos do León no Mundial. Los Angeles FC foi vice-campeão contra o León na Copa dos Campeões da Concacaf em 2023, cujo título deu a vaga para o clube mexicano no Mundial.

O América do México foi eleito por ser o time da Concacaf com melhor posição no ranking da confederação para o Mundial de Clubes da FIFA ao fim da Copa dos Campeões da Concacaf de 2024. O clube publicou um comunicado informando que foi convidado de maneira oficial para a disputa do jogo e que "tem muito interesse em representar os torcedores e o México no Mundial".

Club América: boa campanha e histórico indigesto para o Flamengo

Na atual temporada, o América soma 45 partidas, com 24 vitórias, 10 empates e 11 derrotas. Foram 82 gols marcados e 43 sofridos. No Campeonato Mexicano, o clube está nas quartas de final contra o Pachuca. Na fase de pontos corridos, terminou em segundo lugar, atrás apenas do Toluca. Um dos principais nomes da equipe é o atacante uruguaio Brian Rodríguez, que recentemente esteve em negociações com o Vasco da Gama.

Para o torcedor rubro-negro, o possível reencontro no Mundial pode trazer más lembranças. Em 2008, o Flamengo enfrentou o América nas oitavas de final da Copa Libertadores. Após vencer por 4 a 2 no México, o time carioca foi surpreendido no Maracanã e acabou eliminado com uma derrota por 3 a 0, em noite inspirada do paraguaio Salvador Cabañas.

O atacante paraguiao Cabañas venceu o Rei da América em 2007, quando estava no América (Foto: Reprodução)

Los Angeles FC: estrelas no elenco e um reencontro positivo

Do outro lado, o Los Angeles FC ocupa atualmente a quinta colocação na Conferência Oeste da Major League Soccer (MLS). Em 17 partidas nesta temporada, venceu oito vezes, empatou duas e perdeu sete. Na Copa dos Campeões da Concacaf, foi eliminado nas quartas de final pelo Inter Miami, de Lionel Messi. A equipe venceu o primeiro jogo por 1 a 0, mas acabou superada por 3 a 1 no confronto de volta.

O elenco do LAFC conta com nomes de peso, como o goleiro Hugo Lloris e o atacante Olivier Giroud, campeões do mundo com a França em 2018. O zagueiro Marlon, revelado pelo Fluminense e com passagem pelo Barcelona, também integra o grupo. Caso avance, o clube californiano proporcionará um reencontro mais amistoso com o Flamengo: o meia Igor Jesus, revelado no Ninho do Urubu, hoje defende o LAFC.