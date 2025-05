O América do México, que pode encarar o Flamengo no Mundial de Clubes, eliminou o Pachuca, que será rival do Real Madrid na competição, no Campeonato Mexicano. O time comandado pelo brasileiro André chegou à semifinal da liga nacional pela segunda vez consecutiva.

A classificação do América do México para a fase mais aguda do torneio aconteceu depois de uma vitória por 2 a 0 sobre o Pachuca. O jogo de volta das quartas de final foi disputado no Estádio Azul, casa do América.

Os dois gols da vitória foram marcados por Álex Zendejas, um dos artilheiros do clube mexicano com 12 gols na temporada. Nascido no México, o atacante de 27 anos é naturalizado estadunidense, disputou 11 jogos e marcou um gol pela seleção dos Estados Unidos.

Com o avanço às semifinais do Campeonato Mexicano, o América do México pode conquistar seu segundo título nacional na temporada. O clube comandado por André Jardine venceu o Apertura, primeiro turno da liga do país.

Álex Zendejas comemora gol pelo América do México (Foto: Reprodução / X)

Jardine está no América do México desde 2022, tem três títulos nacionais no currículo e se tornou o treinador mais vitorioso do clube. Recentemente, o brasileiro recusou uma proposta do Botafogo e decidiu seguir no futebol da América Central. Com estabilidade e um elenco forte, o brasileiro de 45 anos pretende continuar sua carreira profissional no México.

Jogo entre América e LAFC vai definir o substituto do León

A Fifa anunciou no dia 06 de maio que realizará uma partida única entre o Club América do México e o Los Angeles FC, dos Estados Unidos, para definir quem estará no grupo do Flamengo no Mundial. A entidade ainda não definiu a data do jogo, já que os dois clubes ainda têm jogos a serem realizados em maio. Por isso, a maior probabilidade é de que o jogo ocorra entre a penúltima e a última semana do mês.

Foram dois os critérios utilizados pela Fifa para escolher os possíveis substitutos do León no Mundial. Los Angeles FC foi vice-campeão contra o León na Copa dos Campeões da Concacaf em 2023, cujo título deu a vaga para o clube mexicano no Mundial.