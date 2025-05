Em entrevista à FIFA, o zagueiro Danilo falou sobre a realização de vestir a camisa do Flamengo após 13 anos na Europa e como o Mundial de Clubes de 2025 representa um dos maiores desafios de sua carreira. O jogador, que passou por clubes como Real Madrid e Juventus, revelou o sonho de conquistar o título internacional com o time do coração.

continua após a publicidade

Raízes rubro-negras e o retorno ao Brasil

Danilo vive um dos capítulos mais significativos de sua carreira. Após mais de 13 anos no futebol europeu, o defensor, hoje com 33 anos, retornou ao Brasil para vestir a camisa do Flamengo, o clube que aprendeu a amar ainda menino, correndo pelas ruas de Bicas (MG), quando Petkovic decidiu a final do Carioca de 2001 com um gol antológico no Maracanã.

- Depois desse gol, não vi mais nada. Saí na rua correndo… Não vi mais o jogo. Minha família é Flamengo, todos são Flamengo - contou Danilo à FIFA.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

A cena de Pet no ângulo ficou gravada na memória. E também está, literalmente, na parede do Ninho do Urubu. Foi lá que Danilo se reencontrou com a própria infância quando retornou para jogar no Brasil.

continua após a publicidade

- Quando cheguei no Ninho do Urubu, foi um momento muito especial. Tem a parede com várias fotos, algumas delas, principalmente a do Petkovic, me passou um filme na cabeça - refletiu o jogador.

O "último passo" na carreira

Com passagens por Real Madrid, Manchester City, Porto e Juventus, Danilo conquistou duas Champions League, disputou 65 partidas pela Seleção Brasileira e marcou um gol com a amarelinha. Mesmo com tantos títulos e uma carreira consolidada, o zagueiro ainda sentia que faltava algo.

- Por mais que eu tenha realizado um milhão de sonhos, jogado nos maiores clubes do futebol europeu, faltava esse último passo importante que era vestir a camisa do Flamengo - revelou Danilo.

Danilo na partida entre Brasil e Uruguai, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo (Foto: Walmir Cirne/AGIF)

Em 2025, esse passo foi dado. Desde que chegou, já disputou nove partidas pelo clube, fez um gol e deu uma assistência. E mesmo com pouco tempo de casa, tem se consolidado como referência técnica da equipe.

Simulador do Mundial de Clubes do Lance! Simule resultados e veja as chances de classificação do seu time.

Encontro com a Nação

O zagueiro ainda se emociona ao falar da primeira vez em que sentiu a torcida rubro-negra no Maracanã como um dos seus.

- É algo que te arrepia. É impossível não prender a atenção, não ficar vidrado vendo a torcida do Flamengo cantar, apoiar, fazer as coreografias. É algo realmente único, eu diria, no mundo - revelou Danilo.

Danilo em ação pelo Flamengo (Foto: GIlvan de Souza/CRF)

Expectativa para o Mundial de Clubes

O Mundial de Clubes da FIFA acontecerá nos Estados Unidos e terá formato inédito. O Flamengo está no Grupo D, ao lado de Chelsea (Inglaterra), Espérance (Tunísia) e Los Angeles FC (Estados Unidos) ou Club América (México), que ainda disputarão a última vaga do torneio.

A competição será o reencontro de Danilo com o cenário internacional e, quem sabe, com antigos rivais como o Real Madrid, onde também atuou entre 2015 e 2017. Perguntado sobre a importância do torneio, Danilo comentou sobre como ele acredita que vá ser a vivência dos torcedores durante a competição.

- Qualquer pessoa que viva essa experiência certamente vai sair de lá com uma ideia muito diferente daquilo que quer dizer torcer por uma equipe de futebol - afirmou o jogador.