O Manchester City desponta como um dos favoritos ao título do Mundial de Clubes, que é disputado nos Estados Unidos. O time inglês não teve uma boa temporada e não conseguiu repetir o desempenho dos últimos anos com conquistas importantes dentro e fora da Inglaterra.

Por isso, o torneio da Fifa pode ser encarado pelos atletas e pela comissão técnica como uma forma de salvar a temporada 2024-25 e iniciar o novo ciclo esportivo de forma positiva. Recentemente, o treinador Pep Guardiola falou que conquistar o título "seria ótimo".

Jogadores do Manchester City em treino para o Mundial nos EUA (Foto: Reprodução)

O entusiasmo também parece estar presente no departamento de comunicação do Manchester City. O time lançou uma série com os bastidores do Mundial de Clubes e o primeiro episódio foi ao ar neste domingo.

O conteúdo, que está publicado no site oficial do clube e em seu canal do YouTube, mostrou detalhes dos primeiros dias do City vivendo a rotina do Mundial. O episódio mostrou a reapresentação de jogadores após a Data Fifa, bastidores da viagem para os Estados Unidos e trechos dos primeiros treinamentos na América do Norte.

Ao longo do torneio, o Manchester City vai publicar mais episódios da série e deve trazer bastidores e entrevistas exclusivas com os jogadores do elenco. O time inglês estreia na competição na quarta-feira (18), contra o Wydad Casablanca, de Marrocos.

Jogos do Manchester City na fase de grupos do Mundial de Clubes

📅 Quarta-feira, 18 de junho

🌍 Manchester City x Wydad Casablanca (Marrocos)

⚽ Grupo G

🕐 13h (de Brasília)

📍 Lincoln Financial Field, Filadélfia

📅 Domingo, 22 de junho

🌍 Manchester City x Al Ain (Emirados Árabes)

⚽ Grupo G

🕐 22h (de Brasília)

📍 Mercedes-Benz Stadium, Atlanta

📅 Quinta-feira, 24 de junho

🌍 Juventus x Manchester City

⚽ Grupo G

🕐 16h (de Brasília)

📍 Camping World Stadium, Orlando