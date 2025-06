A Juventus chegou aos Estados Unidos na tarde de sábado (14) para a disputa do Mundial de Clubes. Igor Tudor, treinador da equipe italiana, falou com a imprensa no desembarque da delegação ainda no aeroporto e detalhou suas metas para o torneio, que começa a ser disputado pela Juve na quarta-feira.

Igor Tudor, treinador da Juventus, conversa com Khepren Thuram (Foto: Reprodução / X)

— Há emoção porque é a primeira vez e a Juventus sempre tem a ambição de vencer. Queremos fazer isso com humildade, sabemos que aqui estão os melhores times do mundo. Mas não viemos aqui para participar, isso é claro. A viagem foi o que foi, agora temos que nos adaptar ao clima, ao fuso horário, porque o jogo já é na quarta-feira — disse à DAZN da Itália.

Mundial: entenda como fusos horários dos EUA impactam nos jogos de brasileiros no torneio

A diferença de fuso horário entre a Costa Leste dos Estados Unidos e a Itália é de seis horas e pode ser determinante para o rendimento dos atletas. Com três dias para a estreia contra o Al-Ain, dos Emirados Árabes, a Juventus fará treinamentos no território norte-americano.

Igor Tudor de contrato renovado

Na última sexta-feira (13), a Juventus anunciou a renovação de contrato com Igor Tudor. O treinador chegou ao clube italiano em março para substituir Thiago Motta como interino. A sua permanência já havia sido garantida pelo time de Turim pelo menos para o Mundial de Clubes.

Tudo o que você precisa saber sobre a Juventus no Mundial

As expectativas iniciais eram de que as conversas para uma renovação mais prolongada acontecessem depois do torneio da Fifa. Mas o treinador e o clube chegaram a um acordo antes mesmo da viagem para os Estados Unidos. Agora, o novo contrato de Tudor se encerra no dia 30 de junho de 2027 e tem a opção de extensão por mais um ano.

Seu bom trabalho nas nove partidas em que comandou o time na Série A da Itália foi determinante para a aceleração das negociações. Foram cinco vitórias, três empates e apenas uma derrota, com 13 gols marcados e sete sofridos. Os 18 pontos conquistados nos 27 disputados levaram a Juventus a assegurar uma vaga na fase de liga da Champions League da próxima temporada.

Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Jogos da Juventus na fase de grupos do Mundial de Clubes

🌏 Al-Ain x Juventus

⚽ Primeira fase (Jogo 1 - Grupo G)

📅 18 de junho, quarta-feira, às 22h (de Brasília)

🏟️ Audi Field

🌏 Juventus x Wydad Casa Blanca

⚽ Primeira fase (Jogo 2 - Grupo G)

📅 22 de junho, domingo, às 13h (de Brasília)

🏟️ Lincoln Financial Field

🌏 Juventus x Manchester City

⚽ Primeira fase (Jogo 3 - Grupo G)

📅 26 de junho, quinta-feira, às 16h (de Brasília)

🏟️ Camping World Stadium