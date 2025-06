Reconciliação: Messi abraça antigo desafeto no PSG em reencontro no Mundial

Clima de paz, foi isso que o PSG quis transmitir ao publicar uma foto do abraço entre Lionel Messi e Vitinha, no reencontro dos dois no Mundial de Clubes. Os jogadores viveram um episódio conturbado durante a passagem do astro do Inter Miami no clube francês, em 2023. Segundo o jornal "L’Équipe", os dois teriam se desentendido durante um treino. Após a vitória por 4 a 0, neste domingo (29), o Paris exibiu o momento de reconciliação no gramado do Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta.

Reencontro entre Messi e Vitinha no Mundial de Clubes (Foto: Divulgação/PSG)

O desentendimento entre eles teria começado após uma entrada mais dura de Vitinha em um treino do PSG. Irritado, Messi teria dito: “Além de fraco, você ainda me machuca.” A frase, dura e direta, repercutiu dentro e fora do clube.

Na época, surgiram rumores de que Vitinha cogitava deixar Paris por conta do episódio, mas o português usou as redes sociais para negar. No entanto, não ficou claro se ele desmentia o desentendimento ou apenas a suposta vontade de sair.

Goleada do PSG e eliminação de Messi

O PSG acabou com o sonho de Lionel Messi de seguir no Mundial de Clubes. O time francês goleou o Inter Miami por 4 a 0 (João Neves duas vezes, Hakimi e Aviles, contra) neste domingo (29), no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, avançou às quartas de final da competição e agora espera o vencedor de Bayern de Munique-ALE e Flamengo para saber seu adversário.