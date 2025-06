Ídolo do Real Madrid, Gareth Bale negocia compra de clube na Inglaterra

De acordo com informações do "The Telegraph", um grupo de capital de risco americano, associado a Gareth Bale, está negociando uma proposta para assumir o controle total do Plymouth Argyle, da Inglaterra. O ex-jogador do Real Madrid anunciou a aposentadoria dos gramados em 2023 e está atrás de um investimento no mundo do futebol.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Bale se aposentou quando jogava pelo Los Angeles FC, time que está no grupo de Flamengo e Chelsea no Mundial de Clubes. O jornal inglês destaca que Bale não tem relação com o clube, mas que pode se juntar ao grupo de investimentos para adquirir o Plymouth.

continua após a publicidade

— Não está claro como Gareth Bale, o jogador galês mais bem-sucedido de todos os tempos, se envolveu na aquisição proposta, já que ele não tem nenhum vínculo histórico com o Plymouth Argyle, e sua participação como coproprietário foi inesperada. As conversas entre o clube e o grupo investidor -que também inclui membros da família Storch, sediada nos Estados Unidos - estão sendo conduzidas nos bastidores — afirmou o "The Telegraph".

Ex-jogador do LA FC e Real Madrid, Gareth Bale quer comprar um clube (Divulgação/LAFC)

Nesta temporada, o Plymouth Argyle foi rebaixado para a terceira divisão da Inglaterra após duas temporadas seguidas na Championship. A equipe fez 46 pontos em 46 partidas e foi penúltima colocada na competição - o que resultou na demissão de Wayne Rooney do comando técnico.

continua após a publicidade

Donos do Plymouth Argyle estão de olho em uma venda

Simon Hallett, presidente e acionista majoritário do clube desde 2018 junto com o Argyle Green e a família Holliday, já chegou perto de vender as ações do Plymouth Argyle há um ano, mas as negociações não avançaram.

— Mantivemos conversas com um possível novo investidor em nosso clube por mais de um ano — negociações que levaram à apresentação de um pedido de aprovação do investimento à EFL em fevereiro. Infelizmente, essas conversas se estenderam por tempo demais, e as informações-chave que tanto nós quanto a EFL precisávamos para concluir o acordo não foram entregues

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.