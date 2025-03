Conheça o luxuoso hotel do Real Madrid no Mundial

Com presença confirmada no Mundial de Clubes, o Real Madrid já sabe em qual hotel ficará hospedado ao longo de sua estadia nos Estados Unidos. A equipe merengue optou que sua sede seja em um luxuoso hotel em Palm Beach, cidade que fica no sul da Flórida.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

A decisão do Real Madrid foi visando a logística para os jogos do Mundial de Clubes. Nas três partidas da primeira fase, a equipe de Vini Jr. e companhia irá disputar partidas em Philadelphia, Miami e Carolina do Norte. O resort escolhido é avaliado em cinco estrelas, sendo um dos mais badalados da região.

continua após a publicidade

Com diárias que podem chegar a 8 mil dólares (R$ 45 mil), o Four Seasons Hotel Palm Beach conta com uma praia privada, spa, sala de jogos, entre outras particularidades. Nas imagens oficiais do local, também é possível ver um grande complexo esportivo com quadras.

Confira imagens do hotel luxuoso do Real Madrid para o Mundial de Clubes 🌴

➡️ Uefa abre investigação contra Vini Jr e outros jogadores do Real Madrid

Chamado de Gardens North County District Park, o complexo foi inaugurado em 2019. São 10 campos projetados de acordo com os padrões Fifa. Soma-se também uma área voltada para crianças, com recreação aquática, tirolesa, entre outros. O Real Madrid pensou nisso visando, também, o conforto de familiares que acompanharão os jogadores no período de junho a julho.

continua após a publicidade

O resort já é conhecido pelo meia Federico Valverde, que ficou hospedado com a seleção do Uruguai no local em questão durante a Copa América de 2024. As instalações também serão sede para seleções durante a Copa do Mundo de 2026, que será realizada nos EUA, México e Canadá.

Jogos do Real Madrid no Mundial de Clubes 📆