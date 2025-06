A ausência de Kylian Mbappé nos jogos iniciais do Mundial de Clubes segue preocupando os torcedores do Real Madrid. O técnico Xabi Alonso não terá o francês novamente, diante do Pachuca, pela segunda rodada do Grupo H, diante de sua recuperação após uma gastroenterite aguda.

Em entrevista coletiva que antecede o confronto com os Tuzos, marcado para este domingo (22), o comandante merengue abriu o jogo sobre a situação do astro e projetou seu retorno para os próximos compromissos.

- Ele está melhor. Voltou do hospital há dois dias. Está se recuperando de maneira gradativa, e a cada dia estamos mais otimistas em relação ao seu retorno na próxima partida - afirmou o treinador.

Kylian já havia sido desfalque na estreia dos espanhóis por apresentar um quadro febril, e acompanhou do hotel o empate por 1 a 1 diante do Al-Hilal, na quarta-feira (18). No dia seguinte, foi internado nos Estados Unidos com gastroenterite, mas foi liberado na parte da noite.

A evolução apresentada nas últimas horas, porém, não foi suficiente para lhe conferir um lugar no duelo com o Pachuca. O Real divulgou, neste sábado (21), a lista de relacionados sem a presença do astro, contendo apenas quatro opções de ataque para Alonso: Vini Jr, Rodrygo, Brahim Díaz e Gonzalo García.

👀 Sem Mbappé, Real Madrid tem 'decisão' no Mundial

A bola rola para Real Madrid e Pachuca neste domingo (22), às 16h (de Brasília), no Bank of America Stadium, em Charlotte, Carolina do Norte (EUA). Os Merengues estrearam com um empate diante do Al-Hilal, enquanto os Tuzos foram derrotados pelo RB Salzburg; quem vencer fica mais perto da vaga no mata-mata, que deve ser decidida na última rodada do Grupo H, na quinta-feira (26).

