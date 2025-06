Alaba faz provável último aniversário como jogador do Real Madrid

Ao falar de aniversariantes no dia 24 de junho, todos os holofotes apontam para o bolo de Lionel Messi, astro da Argentina e do Inter Miami. Mas as palmas menos badaladas ficam por conta de David Alaba, zagueiro do Real Madrid, que vê na celebração um possível fim de ciclo.

O defensor completa, nesta terça-feira (24), 33 anos de vida, e foi parabenizado pelas redes sociais do clube. Porém, sua situação com a camisa merengue não é das mais simples, já que está ausente dos gramados por um problema no menisco do joelho esquerdo, sofrido em maio, e pode não entrar em ação no Mundial de Clubes.

A contusão afastou o austríaco da lista de relacionados para os dois jogos iniciais do torneio, diante de Al-Hilal e Pachuca, e espera-se que seu nome não seja incluído no duelo com o RB Salzburg, pelo fechamento da fase de grupos. Xabi Alonso, em coletiva, se mostrou pouco animado com a recuperação do jogador para as próximas semanas, indicando um tratamento mais longo junto ao departamento médico merengue.

Mas as dúvidas não param por aí. A continuidade do defensor em Valdebebas é incerta, visto que seu contrato expira ao final do primeiro semestre de 2026. A diretoria, até o momento, não deu indícios de uma extensão do vínculo, e pode usar de sua saída para abrir mais de R$ 120 milhões por temporada de espaço no teto salarial.

Com a chegada de Huijsen, Alaba andou ainda mais para trás na fila das preferências de Alonso. Éder Militão - também atualmente no DM -, Rüdiger e o hispano-holandês devem brigar pelas vagas na titularidade, com Asencio e o camisa 4 correndo por fora ao longo de 2025/26.

A Copa do Mundo de 2026 está prevista para começar no dia 11 de junho, quase duas semanas antes do aniversário de David. A Áustria, nas Eliminatórias da Europa, venceu os dois jogos iniciais sob o comando de Ralf Rangnick, e deve brigar por um lugar no torneio. Caso sua seleção avance ao Mundial, o zagueiro comemorá seu 34º aniversário em solo ibérico. Possivelmente, com um futuro longe de Madri.

David Alaba comemora gol pelo Real Madrid (Foto: Jussi Nukari/Lehtikuva/AFP)

🔢 Números de David Alaba pelo Real Madrid

⚽ 116 jogos

⌛ 9.076 minutos em campo

🥅 5 gols

📤 9 assistências

🟨 13 cartões amarelos

🏆 Títulos: La Liga de 2021/22 e 2023/24; Supercopa da Espanha de 2021/22; Champions de 2021/22 e 2023/24; Supercopa da Uefa de 2022; Mundial de Clubes de 2022; e Copa do Rei de 2022/23

