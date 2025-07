Próximo rival do Al-Hilal no Mundial, Fluminense nunca perdeu de times árabes

Na próxima sexta-feira (4), às 16h (horário de Brasília), o Tricolor das Laranjeiras encara o Al-Hilal, da Arábia Saudita, nas quartas de final do Mundial de Clubes da Fifa, no Camping World Stadium, em Orlando, por uma sonhada vaga na semifinal do certame. Apesar do futebol árabe estar em voga nos últimos anos, parecendo ser algo embrionário, ainda engatinhando na região, esse não será o primeiro confronto do Fluminense contra um time do Oriente Médio.

A próxima partida do time carioca pelo campeonato marca o terceiro jogo do tricolor contra uma equipe saudita. E melhor - aos supersticiosos: nas duas partidas anteriores, o Fluzão nunca perdeu. No retrospecto, um empate e uma vitória. Ambas há mais de quarenta anos.

Em 1982, o Fluminense quis promover a imagem do clube no Oriente Médio. Com isso, a equipe fez uma excursão pela Arábia e participou de dois amistosos. O primeiro jogo, primeiramente contra o Al-Ahli, treinado por Telê Santana, ocorreu em 3 de novembro, em Jeddah, na Arábia Saudita. A vitória tricolor teve gols de Gilcimar, de cabeça; Amauri, de pênalti; e Rubens Galaxe, aos 45 do segundo tempo. 3 a 2.

O segundo amistoso foi disputado dois dias depois, em 5 de novembro, em Riad, capital do país. O Al-Shabab, comandado por Didi, empatou com o Fluminense pelo placar de 2×2. Robertinho e Gilcimar foram os artilheiros daquela oportunidade.

O Jornal dos Sports, em 1982, noticiou a ida do Fluminense à Arábia Saudita

10 anos mais tarde, o Fluminense voltou ao país para a disputa de dois amistosos; desta vez, contra a seleção nacional. Nos dias 8 e 11 de outubro de 1992, o Flu perdeu para a Arábia Saudita, em Riad, pelo placar de 2 a 1 nos dois jogos.

Mais recentemente, também em um Mundial de Clubes, o Tricolor venceu uma equipe árabe para alcançar a final contra o Manchester City, em 2023. Nessa oportunidade, o Al-Ahly, do Egito, foi superado pelo placar de 2 a 0, com gols de Jhon Arias e John Kennedy.

