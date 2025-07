Com a chegada do mês de julho, os atletas que têm contrato válido até dezembro de 2025 já podem assinar um pré-contrato com outros clubes. O Fluminense tem apenas um jogador em seu elenco principal com essa possibilidade.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Fluminense

Manoel foi titular do Fluminense contra o GV San José, pela Sul-Americana (Foto: Marcelo Gonçalves/FFC)

Manoel é o único jogador do Tricolor com vínculo a ser encerrado no dia 31 de dezembro de 2025. O zagueiro de 35 anos disputou apenas dois jogos, ambos como titular, desde a chegada de Renato Gaúcho ao Fluminense e não tem recebido muitas oportunidades com o técnico.

➡️ AO VIVO: Acompanhe a quarta-feira do Fluminense no Mundial de Clubes direto dos EUA

Ao longo de 2025, o time carioca renovou o contrato de diversos atletas que tinham vínculo até dezembro deste ano. Lima, Keno, Ganso, Thiago Santos, Fábio e Samuel Xavier tiveram seus contratos ampliados até o fim de 2026

continua após a publicidade

Lima marcou um gol contra o Bragantino, em abril (Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense F.C.)

Os seis jogadores têm sido utilizados por Renato Gaúcho de diferentes formas desde a sua chegada no Fluminense. Fábio e Samuel Xavier são titulares do treinador e o resto do grupo tem feito parte das mudanças promovidas pelo técnico durante os jogos das competições que o Tricolor disputa em 2025.

Jogadores emprestados

O Fluminense tem outros jogadores com vínculo até o fim de 2025. Nonato, emprestado pelo Santos, e Paulo Baya, emprestado pelo Esporte Clube Primavera-SP, ficam no Tricolor pelo menos até o fim da temporada.

continua após a publicidade

➡️ Conheça o segredo da longevidade e alto nível de Thiago Silva no Fluminense

O volante disputou 17 dos 19 jogos em que Renato Gaúcho comandou o Fluminense no ano de 2025. O camisa 16 foi titular 11 vezes, marcou dois gols e deu uma assistência. Desde que estreou com o treinador, no dia 10 de abril, jogou todas as partidas do time carioca e se tornou uma peça de confiança para Renato.

Nonato comemora classificação do Fluminense para as quartas de final do Mundial (Foto: Michael Reaves/Getty Images/AFP)

Nonato está em sua segunda passagem pelo Fluminense, mas nunca pertenceu ao clube carioca. Em 2021, foi emprestado pelo Internacional e ficou no Tricolor até 2022, quando foi vendido para o Ludogorets, da Bulgária. O Fluminense tentou a compra do volante, mas não conseguiu manter o atleta no elenco na época.

(Foto: Mailson Santana / Fluminense)

No outro lado, Calegari volta ao Fluminense após atuar por empréstimo pelo Famalicão, de Portugal. Há a possibilidade de que o lateral-direito renove com o Tricolor e volte a ser emprestado para outro clube. O Athletico-PR demonstrou interesse na contratação do jogador de 23 anos.