CHARLOTTE (EUA) — O Fluminense está nas quartas de final do Mundial de Clubes da Fifa após uma atuação histórica diante da Inter de Milão. Com gols de Germán Cano e Hércules, a equipe comandada por Renato Gaúcho venceu por 2 a 0 e garantiu vaga entre os oito melhores da competição. A vitória, além de alimentar o sonho do título inédito, reforçou o bom momento da equipe, especialmente no setor defensivo, que teve atuação sólida contra os italianos.

O desempenho da defesa teve um nome central: Thiago Silva. O zagueiro de 39 anos assumiu papel de liderança em campo e foi, na prática, um treinador dentro das quatro linhas. Em diversos momentos, orientou posicionamentos e organizou o sistema defensivo, o que contribuiu para as boas atuações dos companheiros de zaga, Freytes e Ignácio. A experiência do capitão foi um diferencial decisivo diante de um adversário que controlou a posse de bola e forçou o Fluminense a se defender com intensidade.

Fluminense está na próxima fase (Foto: Paul ELLIS / AFP)

Agora, o desafio será de natureza diferente. Na próxima sexta-feira (4), às 16h (de Brasília), o Fluminense enfrenta o Al-Hilal, da Arábia Saudita, pelas quartas de final. A equipe asiática tem características distintas das enfrentadas até aqui, como Borussia Dortmund e a própria Inter, e costuma ceder mais espaços ao adversário. Ainda assim, os sauditas, que são comandados por Simone Inzaghi, marcaram sete gols em quatro partidas nesta edição do torneio e exigirão uma nova estratégia do time de Renato.

Nesta terça-feira (1º), o Fluminense realiza treino no centro de treinamento do Charlotte FC, com atividade aberta à imprensa. Neste momento, os titulares fazem trabalho regenerativo na parte interna, enquanto os reservas vão a campo para atividade com bola.