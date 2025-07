Presidente do Fluminense revela destino da premiação recebida no Mundial

A participação no Mundial de Clubes da Fifa está sendo muito positiva financeiramente para o Fluminense. O clube já arrecadou mais de 220 milhões de reais pela ótima campanha na competição. Em entrevista à ESPN, o presidente Mário Bittencourt revelou que o valor será distribuído em estrutura, pagamento de dívidas antigas e contratação de jogadores.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

Elenco do Fluminense contra a Inter de Milão FOTO: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.

— Todo e qualquer dinheiro que o clube recebe obviamente a gente distribui, parte em estrutura, parte em pagar dívida do passado que é muito grande, parte em contratação de jogadores. Nesse momento a gente tem que esperar acabar a competição e depois ver o quanto vai receber em valores líquidos, porque a retenção de imposto é muito grande. Ainda não temos ideia dos valores exatamente líquidos que vamos receber. Pode ter certeza que, assim que a gente tiver a entrada dos recursos, vai usar cada pedaço desse recurso para continuar no caminho de estruturação que a gente tem feito, como foi feito na conquista da Libertadores, nas premiações do Brasileiro, Recopa — disse Mário.

Além disso, o presidente ressaltou que uma parte da premiação também será destinada aos jogadores.

— Parte vocês sabem que é destinada aos jogadores. São percentuais combinados antes das competições. E depois vamos olhar para estrutura, investimentos no time, e para a reestruturação que a gente vem fazendo porque a dívida pré-acumulada antes da nossa gestão é muito grande. Enquanto a gente tiver dívida a pagar, parte desse dinheiro obviamente também tem que ser para equacionamento de dívidas do passado — completou.

continua após a publicidade

➡️ Fluminense recebe visita de Renato Augusto antes de jogo com Al Hilal

Os clubes brasileiros presentes na competição não conseguiram isenção fiscal dos valores recebidos no Mundial. Inicialmente, a tributação é de 40% sobre todas as receitas adquiridas no torneio. O Fluminense, assim como os outros representantes do futebol brasileiro, contratou escritórios de advocacia e contabilidade para tentar diminuir a porcentagem dos descontos.

Como está a situação financeira do Fluminense?

O Lance! apurou que a dívida do clube está controlada, e o Fluminense está no regime centralizado de execução, o que garante controle sobre os pagamentos a serem realizados. Dessa forma, não existe nenhum tipo de penhora ou situações que afetam a autonomia do clube em relação às receitas recebidas.