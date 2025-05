A FIFA estima arrecadar cerca de US$ 2 bilhões (R$ 12 bilhões) com a primeira edição do novo Mundial de Clubes, que será disputado nos Estados Unidos em junho deste ano. A previsão consta na revisão orçamentária da entidade, aprovada nesta quinta-feira (16) durante congresso realizado no Paraguai.

continua após a publicidade

Desse montante, 50% será repassado diretamente aos 32 clubes que disputarão o torneio. Entre eles estão quatro brasileiros: Botafogo, Flamengo, Fluminense e Palmeiras. Cada equipe confirmada no torneio receberá US$ 15,21 milhões (cerca de R$ 86 milhões) apenas pela participação. O campeão poderá faturar até US$ 125 milhões (aproximadamente R$ 713 milhões), de acordo com as projeções da entidade.

➡️ Quem vai ser campeão? Veja os duelos e simule os resultados do Mundial de Clubes

Bola oficial do Mundial de Clubes 2025 (Foto: Divulgação/FIFA)

A principal fonte de receita será a venda de direitos de transmissão e contratos de marketing, que devem representar 75% do total arrecadado com o torneio. A estrutura do evento e sua repercussão global contribuíram para uma revisão do orçamento do ciclo 2023–2026, período entre as Copas do Mundo masculinas de 2022 e 2026.

continua após a publicidade

Segundo o novo plano financeiro da FIFA, a entidade espera receber US$ 13 bilhões no ciclo, com gastos estimados em US$ 12,9 bilhões. A expectativa é que US$ 8,9 bilhões entrem nos cofres da organização apenas em 2026, ano da Copa do Mundo que será sediada por Canadá, Estados Unidos e México.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

continua após a publicidade

A FIFA afirma que grande parte da arrecadação será reinvestida no desenvolvimento do futebol global. O orçamento aprovado destina US$ 11,6 bilhões em investimentos no esporte ao longo do ciclo.

No novo formato do Mundial de Clubes, as premiações variam conforme o continente. Os clubes europeus, por exemplo, receberão entre US$ 12,81 milhões e US$ 38,19 milhões, com base em critérios esportivos e comerciais.

O torneio nos Estados Unidos será o primeiro no novo modelo com 32 participantes e faz parte da estratégia da FIFA para ampliar a visibilidade e o faturamento das competições interclubes em escala global.