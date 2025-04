Presidente da Fifa destaca caráter inclusivo do Mundial de Clubes

Gianni Infantino segue com seus compromissos nos Estados Unidos, país que sediará o Mundial de Clubes de 2025. Após visitar Donald Trump na Casa Branca em março, o presidente da Fifa esteve na cidade de Pasadena, no estado da Califórnia, nesta quarta-feira (2). No evento, Infantino destacou o caráter inclusivo que a competição terá para o mundo.

Gianni Infantino, presidente da Fifa, fala em evento em Los Angeles (Foto: Reprodução/Fifa)

— Os 32 melhores clubes do mundo vão decidir, pela primeira vez na história, qual equipe, qual time é o melhor. Estas 32 equipes são de 20 países diferentes, mas seus jogadores vêm de 86 diferentes nações. Estamos dando boas-vindas ao mundo nos Estados Unidos. Estou muito orgulhoso, por estar aqui com vocês, como presidente da Fifa — declarou, em Pasadena.

O evento aconteceu em frente ao Rose Bowl Stadium e contou com a presença do novo troféu do Mundial de Clubes, que está viajando pelos países dos clubes participantes do torneio.

O Rose Bowl Stadium foi o palco da final da Copa do Mundo de 1994, quando o Brasil se sagrou tetracampeão após derrotar a Itália nos pênaltis. Infantino também destacou a importância do estádio para o futebol e para sua vida pessoal.

Troféu do Mundial de Clubes da Fifa no Rose Bowl Stadium (Foto: Reprodução/Fifa)

— É uma honra para mim estar no icônico Rose Bowl, a melhor arena de Los Angeles. Um incrível trabalho de arte que trouxe boas memórias, especialmente a de assistir a final da Copa do Mundo de 1994 — disse.

O Rose Bowl Stadium foi inaugurado em 1922 e atualmente pode receber um público de cerca de 88.500 pessoas. O estádio receberá seis partidas do Mundial de Clubes da Fifa. O Botafogo representará o Brasil em dois jogos no histórico palco do futebol.

No evento, o presidente da Fifa também agradeceu pelo trabalho dos agentes envolvidos nos combates aos incêndios que atingiram Los Angeles durante boa parte do mês de janeiro.

A principal entidade do futebol doará cerca de 30 mil ingressos para os profissionais que atuaram no socorro das vítimas e controle do fogo que devastou diversas partes do condado de Los Angeles. Cada pessoa contemplada irá receber dois ingressos para partidas do Mundial de Clubes.

Calendário da fase de grupos do Mundial de Clubes

14 de junho (sábado)

21h - Inter Miami x Al Ahly - Hard Rock Stadium, Miami;

15 de junho (domingo)

13h - Bayern x Aukland City - TQL Stadium, Cincinnati;

16h - PSG x Atlético de Madrid - Rose Bowl, Los Angeles;

19h - Palmeiras x Porto - MetLife Stadium, Nova Jersey;

23h - Botafogo x Seattle Sounders - Lumen Field, Seattle;

16 de junho (segunda-feira)

16h - Chelsea x León* - Mercedes-Benz Stadium, Atlanta; 19h - Boca Juniors x Benfica - Hard Rock Stadium, Miami; 22h - Flamengo x Esperánce - Lincoln Financial Field, Filadélfia;

17 de junho (terça-feira)

13h - Fluminense x Borussia Dortmund - MetLife Stadium, Nova Jersey;

16h - River Plate x Urawa Red Diamonds - Lumen Field, Seattle;

19h - Ulsan x Mamelodi Sundowns - Inter&Co Stadium, Orlando;

22h - Monterrey x Inter de Milão - Rose Bowl, Los Angeles;

18 de junho (quarta-feira)

13h - Manchester City x Wydad Casablanca - Lincoln Financial Field, Filadélfia; 16h - Real Madrid x Al-Hilal - Hard Rock Stadium, Miami; 19h - Pachuca x Salzburg - TQL Stadium, Cincinnati; 22h - Al Ain x Juventus - Audi Field, Washington;

19 de junho (quinta-feira)

13h - Palmeiras x Al Ahly - MetLife Stadium, Nova Jersey;

16h - Inter Miami x Porto - Mercedes-Benz Stadium, Atlanta;

19h - Seattle Sounders x Atlético de Madrid - Lumen Field, Seattle;

22h - PSG x Botafogo - Rose Bowl, Los Angeles;

20 de junho (sexta-feira)

13h - Benfica x Auckland City - Inter&Co Stadium, Orlando; 15h - Flamengo x Chelsea - Lincoln Financial Field, Filadélfia; 19h - León* x Esperánce - GEODIS Park; Nashville; 22h - Bayern x Boca Juniors - Hard Rock Stadium, Miami;

21 de junho (sábado)

13h - Mamelodi Sundowns x Borussia Dortmund - TQL Stadium, Cincinnati;

16h - Inter de Milão x Urawa Red Diamons - Lumen Field, Seattle;

19h - Fluminense x Ulsan - MetLife Stadium, Nova Jersey;

22h - River Plate x Monterrey - Rose Bowl, Los Angeles;

22 de junho (domingo)

13h - Juventus x Wydad Casablanca - Lincoln Financial Field, Filadélfia; 16h - Real Madrid x Pachuca - Bank of America Stadium, Charlotte; 19h - Salzburg x Al-Hilal - Audi Field, Washington; 22h - Manchester City x Al Ain - Mercedes-Benz Stadium, Atlanta;

23 de junho (segunda-feira)

16h - Seattle Sounders x PSG - Lumen Field, Seattle;

16h - Atlético de Madrid x Botafogo - Rose Bowl, Los Angeles;

22h - Inter Miami x Palmeiras - Hard Rock Stadium, Miami;

22h - Porto x Al Ahly - MetLife Stadium, Nova Jersey;

24 de junho (terça-feira)

16h - Aukland City x Boca Juniors - GEODIS Park; Nashville; 16h - Benfica x Bayern - Bank of America Stadium, Charlotte; 22h - León* x Flamengo - Inter&Co Stadium, Orlando; 22h - Esperánce x Chelsea - Lincoln Financial Field, Filadélfia;

25 de junho (quarta-feira)

16h - Borussia Dortmund x Ulsan - TQL Stadium, Cincinnati;

16h - Mamelodi Sundowns x Fluminense - Hard Rock Stadium, Miami;

22h - Urawa Red Diamonds x Monterrey - Rose Bowl, Los Angeles;

22h - Inter de Milão x River Plate - Lumen Field, Seattle;

26 de junho (quinta-feira)