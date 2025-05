O Flamengo planeja implementar uma empresa temporária nos Estados Unidos visando diminuir taxação da premiação do Mundial de Clubes. Na última quinta-feira (15), a Fifa informou aos clubes brasileiros que estarão na competição (Palmeiras, Flamengo, Botafogo e Fluminense) que o governo norte-americano não concederá isenção dos impostos das receitas geradas no torneio.

continua após a publicidade

Em nota oficial, o clube carioca anunciou que foi aconselhado por uma empresa especializada a criar uma empresa nos EUA para apenas administrar as receitas restritas ao Mundial. Segundo o clube, a implementação da empresa reduziria a taxação de 30% para 21%.

“A constituição dessa empresa é temporária e restrita à participação no torneio, sem qualquer impacto sobre a estrutura esportiva, jurídica ou operacional dos clubes no Brasil, servindo apenas para o fim específico de redução da retenção tributária das receitas do Mundial de Clubes 2025 de 30% para algo em torno de 21% ainda deduzindo as despesas referentes ao Mundial”, diz um trecho da nota enviada pelo clube.

continua após a publicidade

Premiação por desempenho no Mundial de Clubes:

(valores dos clubes sul-americanos)

Participação: US$ 15,2 milhões (R$ 85,7 mi)

Vitória na fase de grupos: US$ 2 mi (R$ 11,2 mi)

Empate na fase de grupos: US$ 1 mi (R$ 5,6 mi)

Oitavas de final: US$ 7,5 mi (R$ 42,3 mi)

Quartas: US$ 13,1 mi (R$ 73,8 mi)

Semifinal: US$ 21 mi (R$ 118,4 mi)

Campeão: US$ 40 mi (R$ 225,6 mi)

💰 Total possível: US$ 102,8 mi (R$ 579,7 mi)

A escolha pela abertura da empresa será votada na próxima reunião do Conselho Deliberativo do Flamengo. De acordo com o jornal O Globo, o assunto é tratado com urgência dentro clube, pois os primeiros pagamentos serão feitos pela Fifa no fim do mês de maio.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

continua após a publicidade

A expectativa da Fifa era que a isenção tributária fosse concedida, como geralmente acontece com os campeonatos organizados pela entidade. Contudo, dessa vez, o governo do presidente norte-americano Donald Trump não cedeu.