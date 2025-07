Premiação do Fluminense supera investimento em artilheiros do time no Mundial

Único brasileiro classificado para as semifinais do Mundial de Clubes, o Fluminense garantiu mais de R$ 300 milhões em premiação bruta na competição. O valor ultrapassa os investimentos feitos pelo clube nas contratações de todos os autores dos gols tricolores nos Estados Unidos.

São os casos de: Hércules, Martinelli, Cano, Arias, Nonato, Freytes e Keno. O Lance! te explica caso a caso:

Hércules

Autor dos gols que classificaram o Fluminense contra Inter de Milão e Al-Hilal, pelas oitavas e quartas de final, Hércules se tornou o amuleto Tricolor neste Mundial. Com vínculo até 2029, o volante foi o primeiro reforço para a temporada. O clube comprou 70% dos direitos econômicos do camisa 35 por R$ 29 milhões, tornando ele o atleta mais caro da história do clube.

Os gols de Hércules, que garantiram as classificações nas duas primeiras fases eliminatórias, geraram mais de R$ 187 milhões aos cofres do Fluminense. Com isso, o volante gerou um lucro de R$ 158 milhões ao Tricolor, até o momento.

Hércules comemora seu gol contra o Al-Hilal (Foto: Lucas Merçon/FFC)

Martinelli

Quem também marcou na classificação contra o Al-Hilal foi o Moleque de Xerém Martinelli. Ao balançar as redes ainda na primeira etapa, o volante abriu a contagem nas quartas de final e colocou o Flu em vantagem. O Prata da Casa foi promovido aos profissionais durante o Campeonato Brasileiro de 2020 e desde então se tornou peça importante no time independente do treinador. O camisa 8 já acumula as conquistas da Libertadores, Recopa e dois Campeonatos Cariocas.

Desde sua chegada aos profissionais, Martinelli contribuiu com mais de 500 milhões (R$ 329 milhões neste Mundial + R$ 194 milhões pelo título da Libertadores) aos cofres do Fluzão.

Martinelli em ação contra o Borussia Dortmund (Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense FC)

Arias e Cano

Os dois maiores ídolos da atual geração Tricolor, John Arias e Germán Cano também deixaram suas marcas neste Mundial de Clubes. Contratado por R$ 3,1 milhões junto ao Santa Fé, da Colômbia, Arias se tornou o principal jogador do Fluminense. Na competição, o colombiano balançou as redes contra o Ulsan, ainda na fase de grupos, cobrança de falta indefensável.



Já o artilheiro argentino foi decisivo contra a Inter de Milão, anotando o primeiro gol na vitória por 2 a 0. Cano chegou ao Fluminense em 2022, sem custos, após duas temporadas no Vasco. Juntos, a dupla garantiu os mesmos R$ 523 milhões que o companheiro Martinelli, somando a disputa do Mundial de Clubes com os títulos da Libertadores e Campeonato Carioca.

Arias e Cano comemoram com a torcida Tricolor (Foto: Marcelo Gonçalves/ Fluminense FC)

Keno, Freytes e Nonato

Autor do gol de empate contra o Ulsan, na segunda rodada do Mundial de Clubes, o volante Nonato está emprestado até o final de 2025, pelo Santos. O gol da virada saiu dos pés do zagueiro Freytes, aos 38 minutos da segunda etapa. Contratado no final de 2024, o defensor custou cerca de R$ 20 milhões ao Fluminense.

Keno fechou o placar contra a equipe sul-coreana. O atacante, que custou cerca de R$ 5,6 milhões, chegou ao Fluzão no final de 2022. Juntos, o trio custou pouco mais de 25 milhões aos cofres tricolores e renderam cerca de R$ 11 milhões de reais, pela vitória na fase de grupos.

Keno e Nonato comemoram gol do Fluminense contra Ulsan HD (Foto: Lucas Merçon/FFC)

Investimento x Faturamento do Fluminense

Com faturamento bruto de R$326 milhões em premiação neste Mundial, cada gol marcado gerou R$ 47 milhões ao Fluminense. Ao todo, o Tricolor desembolsou cerca de R$ 57,7 milhões com a contratação dos sete jogadores, cerca de seis vezes menos que o valor faturado. Confira o valor da premiação prevista por fase neste Mundial.



Vale destacar que o valor investido nos jogadores não é pago à vista, de forma que as parcelas estão sendo pagas conforme o acordado entre as partes. Já sobre a premiação, ainda haverá descontos de impostos nos Estados Unidos.

