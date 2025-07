O roteiro não poderia ser mais especial. Recém-contratado pelo Chelsea na janela especial do Mundial de Clubes, o atacante João Pedro projetou o duelo com o Fluminense, clube que o revelou, na semifinal da competição. Após a vitória dos Blues sobre o Palmeiras nesta sexta-feira (4), o "Cria de Xerém" entrou bem no segundo tempo e, na zona mista, falou sobre a "loucura" de sua chegada e a expectativa para o reencontro.

continua após a publicidade

➡️ AO VIVO: Acompanhe a preparação do Fluminense para a semifinal do Mundial

'Que vença o melhor': João Pedro projeta duelo com Fluminense

João Pedro revelou que o confronto já é assunto entre seus amigos tricolores, que entraram em contato logo após a definição da semifinal.

— Eu tenho amigos tricolores e já me mandaram mensagens dando parabéns, mas também avisando sobre o próximo jogo — brincou o atacante.

Ele celebrou a oportunidade de rever pessoas com quem trabalhou em Xerém e encara o jogo com naturalidade.

— Mas fico feliz, vou reencontrar bastante jogadores que trabalharam comigo na base, outros que encontrei na Inglaterra. E que vença o melhor, né? — disse, aos risos.

João Pedro nos tempos de Fluminense (Foto: Lucas Merçon/Fluminense)

Das férias no Rio à semifinal do Mundial

Contratado junto ao Brighton, João Pedro contou como foi a transição repentina de um período de descanso no Brasil para a disputa do torneio.

continua após a publicidade

— Pra você ver a loucura, eu estava de férias no Rio, mas eu sempre treino, então tô meio que preparado. Claro, não tô 100%, ainda tem muita coisa pra melhorar, mas acredito que posso ajudar o time como ajudei hoje — afirmou o jogador.

O desafio da semifinal

O confronto entre Fluminense e Chelsea, que vale uma vaga na grande final do Mundial de Clubes, acontece na próxima terça-feira (8), às 16h (horário de Brasília), no Estádio MetLife, em Nova Jersey.

continua após a publicidade

📲 Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense