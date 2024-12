Fluminense finaliza compra de zagueiro argentino de 24 anos

O Fluminense anunciou a transferência do zagueiro argentino Juan Pablo Freytes, ex-Allianza Lima, do Peru. O Tricolor adquiriu 70% dos direitos econômicos do atleta, que tem 24 anos. Os valores da negociação não foram revelados.

No início de janeiro, Freytes chegará ao Fluminense para realizar exames médicos e assinar um contrato de quatro anos. Ao longo da carreira, ele teve passagens por Newell´s Old Boys, Independiente Rivadavia e Unión La Calera, além do Alianza Lima, onde disputou 40 jogos, com quatro bolas na rede e deu quatro assistências. No clube, Freytes é visto como uma adição valiosa à defesa tricolor.

Veja a publicação do Fluminense nas redes sociais ⬇️

Além dele, o Fluminense já anunciou a contratação de Hércules, ex-Fortaleza, em contrato de cinco anos com o Tricolor. O clube está em estágio avançado com Paulo Baya, atacante do Goiás e destaque da Série B em 2024. Aos 25 anos, o jogador, que pertence ao Primavera (SP), pode chegar ao clube carioca por empréstimo.

Freytes e Hércules se encaixam no novo perfil de contratações do Fluminense, que busca rejuvenescer o elenco para os próximos anos. O zagueiro chega no elenco para buscar a titularidade ao lado de Thiago Silva. Enquanto isso, o meia chega para disputar uma vaga na equipe titular com Martinelli e ser uma opção para Mano Menezes em caso de mudança de esquema.

