Fluminense realiza a contratação mais cara da história do clube

O Fluminense anunciou a contratação do meia Hércules, do Fortaleza, na última sexta-feira (20), sendo o primeiro reforço do clube para 2025. A negociação do volante é mais cara da história do Tricolor em valores absolutos.

Por R$ 29 milhões, Hércules teve 70% dos direitos econômicos adquiridos pelo Fluminense. O atleta de 24 anos assinará contrato de cinco anos com o Tricolor. Em valores totais, a transação superou a de Facundo Bernal, contratado por R$ 20,2 milhões, em agosto deste ano.

Porém, considerando os valores ajustados para a moeda atual, a situação muda. Baseado na desvalorização do real, Hércules ocupa a quarta posição entre as maiores valores do clube.

No ranking, Thiago Neves lidera, cujo contrato, em 2012, foi de aproximadamente R$ 38,76 milhões, já corrigido pelo IPCA. O atleta, que na época jogava pelo Al-Hilal, da Arábia Saudita, foi adquirido por R$ 16 milhões, o equivalente à cerca de R$ 38,76 milhões nos valores atuais, após a correção monetária.

Contratações mais caras da história do Fluminense 💰

Thiago Neves ➡️ R$ 38,76 milhões (2012) Rafael Sóbis ➡️ R$ 32,71 milhões (2012) Richarlison ➡️ R$ 29,17 milhões (2015) Hércules ➡️ R$ 29 milhões (2024) Facundo Bernal ➡️ R$ 20,5 milhões (2024)

🚨 Valores das contratações foram corrigidos pelo IPCA (08/2024).

Quem é? ⚽

Na última temporada, Hércules participou de 32 jogos do Brasileirão pelo Fortaleza. Na competição, o atleta marcou quatro gols e contribuiu com uma assistência, além de ter ajudado sua equipe a alcançar uma vaga na Libertadores. Ao todo, Hércules disputou 136 jogos pelo Leão do Pici, com 19 gols e 5 assistências.

A transferência para o Fluminense fez com o que Hércules seja a maior venda da história do Fortaleza e do futebol cearense, superando a do atacante Moisés para o Cruz Azul, do México, em 2023, por R$ 24,5 milhões. Entre as maiores vendas da região nordestina, o meia está atrás apenas de Pedro Lima, negociado do Sport para o Wolverhampton, da Inglaterra, por 10 milhões de euros (cerca de R$ 61 milhões) em julho de 2024.

