O Fluminense bateu o Al-Hilal por 2 a 1 na tarde desta sexta-feira (4) e está a um passo de uma vaga na final do Mundial de Clubes. O Tricolor carioca chegou à semifinal e, além da comemoração pela meta esportiva, o clube comemora pelo novo aumento do prêmio milionário pago pela Fifa na competição.

Ao todo, o Fluminense já arrematou em bônus R$ 329,4 milhões somente neste torneio. O valor arrecadado chega a quase 50% da receita do time carioca alcançada em 2024, cifra que foi recorde na história da equipe.

A vitória em cima do rival saudita pagou US$ 21 milhões, ou pouco mais de R$ 113 milhões na cotação mais atual. Esse valor se soma ao valor que já havia sido garantido pela equipe na trajetória da competição até as quartas de final: R$ 216 milhões apenas com premiação (fase de grupos, oitavas e quartas de final), além do valor de participação.

Ou seja, ao somar os dois valores, o tricolor carioca garantiu US$ 60 milhões, equivalente a R$ 329 milhões. Esse número representa 8% dos R$ 684 milhões faturados pelo clube em 2024, maior valor de receita da história do Tricolor das Laranjeiras, segundo o demonstrativo financeiro divulgado em maior deste ano.

O indicativo é que as premiações da Fifa ajudem a equipe a, mais uma vez, atingir um valor recorde de receita pelo segundo ano seguido. Além disso, o Fluminense ainda conta com as futuras premiações de Brasileirão, Copa do Brasil e Sul-Americana, já que ainda compete em todas elas.

Hércules comemora gol salvador, que classificou o Fluminense à semifinal (Photo by Paul Ellis/ AFP)

Veja premiação conquistada pelo Fluminense por fase

Fase de grupos : US$15,21 milhões fixos (R$ 82,5 milhões) + US$ 4 milhões (R$ 21,6 milhões) por desempenho (uma vitória e dois empates)

: US$15,21 milhões fixos (R$ 82,5 milhões) + US$ 4 milhões (R$ 21,6 milhões) por desempenho (uma vitória e dois empates) Oitavas de final : US$ 7,5 milhões (R$ 40,6 milhões)

: US$ 7,5 milhões (R$ 40,6 milhões) Quartas de final: US$ 13,1 milhões (R$ 71,04 milhões)

US$ 13,1 milhões (R$ 71,04 milhões) Semifinal: US$ 21 milhões (R$ 113,8 milhões)

Divisão da premiação do Mundial de Clubes

Por continente

Clubes europeus: de 12,81 milhões de dólares a 38,19 milhões de dólares

Clubes sul-americanos: 15,21 milhões de dólares

Clubes da Concacaf: 9,55 milhões de dólares

Clubes da Ásia: 9,55 milhões de dólares

Clubes da África: 9,55 milhões de dólares

Clubes da Oceania: 3,58 milhões de dólares

*Os valores são bruto

Por desempenho esportivo