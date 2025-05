O Club América garantiu vaga na final do Campeonato Mexicano Clausura 2025 após uma vitória por 2 a 1 sobre o Cruz Azul, no jogo de volta da semifinal. A equipe, que havia perdido o primeiro confronto por 1 a 0, reverteu o placar agregado e confirmou a classificação para a decisão do torneio.

No estádio de la Ciudad de los Deportes, o América dominou amplamente o primeiro tempo, mas desperdiçou várias oportunidades de gol. A melhor chance veio com Henry Martin, que acertou a trave. Apesar da pressão, o placar permaneceu zerado até o intervalo.

Na segunda etapa, os gols finalmente saíram. O Cruz Azul abriu o placar aos 12 minutos com Lorenzo Faravelli, após assistência de Jorge Sánchez. No entanto, o empate veio em seguida: o goleiro Kevin Mier cometeu pênalti em Rodrigo Aguirre, e após análise do VAR, a infração foi confirmada. Na cobrança, Henry Martin bateu rasteiro no meio do gol e igualou o marcador.

A virada e a vaga na final foram seladas aos 34 minutos, quando, após o escanteio, Henry Martin desviou de cabeça e Cristián Borja apareceu na segunda trave para empurrar para o fundo da rede.

Cristian Borja comemora o gol da classificação do Club América para a final (Foto: Rodrigo Oropeza/AFP)

Com o resultado, o Club América, comandado pelo técnico brasileiro André Jardine, vai enfrentar o Toluca na grande final do torneio nacional, em jogos marcados para os dias 22 e 25 de junho. Caso conquiste o título, será a 17ª taça do Campeonato Mexicano na história do clube. O América já venceu o Apertura desta temporada e está perto de levantar também o troféu do Clausura, demonstrando total domínio no cenário nacional.

Duelo decisivo por vaga no Mundial de Clubes

Logo após a final, o América terá mais um desafio decisivo. No dia 31 de maio, o time enfrenta o Los Angeles FC, em Los Angeles, no BMO Stadium, em confronto único que vale a última vaga no Mundial de Clubes 2025.

O vencedor dessa partida substituirá o Club León, também do México, que foi excluído da competição pela FIFA por questões administrativas. Quem avançar, integrará o Grupo D do Mundial, ao lado de Flamengo (Brasil), Chelsea (Inglaterra) e Espérance (Tunísia).