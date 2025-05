Flamengo está no grupo D do Mundial de Clubes com Chelsea e Esperánce

O Flamengo está no grupo D do Mundial de Clubes junto com Chelsea e Esperánce, da Tunísia. A outra vaga será preenchida pelo vencedor do jogo entre América-MEX e Los Angeles FC, que acontece no dia 31 de maio. Veja quem são os principais jogadores dos adversários do Rubro-Negro.

continua após a publicidade

Chelsea: Cole Palmer

Cole Palmer celebra gol pelo Chelsea na Premier League (Foto: Ben Stansall / AFP)

O meia de 23 anos é um dos grandes talentos da atual geração inglesa. Palmer foi formado pelo Manchester City e chegou aos Blues na temporada passada. Já na primeira temporada de Chelsea, teve 40 participações em gol. Além disso, foi peça importante na campanha da Euro.

Nesta temporada, o desempenho de Palmer não foi tão brilhante quanto a anterior, mas está longe de ser ruim. Pelo Chelsea, o jogador fez 43 jogos, marcou 19 gols e deu 9 assistências. Palmer é o artilheiro do time e é um dos trunfos da equipe para a final da Conference League, no dia 28 de maio, contra o Bétis.

continua após a publicidade

Esperánce: Yan Sasse

Yan Sasse comemora gol pelo Esperánce (Foto: Reprodução/ Instagram)

O atacante ex-Vasco faz boa temporada e é o camisa 10 ta equipe tunisiana. Em 31 jogos, Yan Sasse marcou 13 gols e foi o vice-artilheiro do time que venceu o Campeonato Tunisiano. O jogador chegou ao clube na temporada passada e já acumula dois títulos tunisianos e uma Supercopa da Tunísia.

Yan Sasse foi revelado pelo Coritiba e o destaque no Coxa despertou interesse do Vasco, que contratou o jogador por empréstimo em 2019. No cruzmaltino, Sasse teve passagem apagada e marcou apenas 2 gols em 18 jogos. No futebol brasileiro, ainda teve uma passagem pelo América Mineiro antes de ir para o Wellington Phoenix, da Nova Zelândia.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Jogos do Flamengo na fase de grupos do Mundial de Clubes

🌏 Flamengo (BRA) x Espérance

⚽ Primeira fase (Jogo 1 - Grupo D)

📅 16 de junho, segunda, às 22h (de Brasília)

🏟️ Lincoln Financial Field

🌏 Flamengo x Chelsea

⚽ Primeira fase (Jogo 2 - Grupo D)

📅 20 de junho, sexta, às 15h (de Brasília)

🏟️ Lincoln Financial Field

🌏 Flamengo x A definir*

⚽ Primeira fase (Jogo 3 - Grupo D)

📅 24 de junho, terça, às 22h (de Brasília)

🏟️ Camping World Stadium