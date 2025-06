No domingo (15), o Bayern de Munique fez 10 x 0 no Auckland City, no que se tornou a maior goleada da história do Mundial de Clubes. O Auckland é o único clube amador na competição e os jogadores dividem suas carreiras como atletas com seus empregos tradicionais fora do futebol. Conheça um pouco da história de Conor Tracey, goleiro da equipe neozelandesa, que pediu licença não remunerada do seu trabalho na Nova Zelândia para atuar no Mundial de Clubes.

Conheça Conor Tracey, goleiro do Auckland City

Conor Tracey trabalha como estoquista em um depósito de produtos farmacêuticos e foi quem mais sofreu na partida contra o Bayern de Munique. Contudo, o goleiro, apesar de falhar em um dos gols, mostrou qualidade e até evitou uma goleada maior.

Nascido em 1997, Tracey tem 1,88 metros de altura e está no Auckland City desde 2020. O jogador fez sua estreia como profissional em 2017, pelo Canterbury United. Ele também esteve na seleção sub-23 da Nova Zelândia que se classificou para as Olimpíadas de Paris em 2024.

Estar no Mundial de Clubes foi algo desafiador para Tracey, já que teve que pedir licença não remunerada do seu emprego tradicional para ir aos Estados Unidos e entrar em campo. O goleiro chegou a dizer que terá dificuldades com as contas e com o aluguel, mas enfrentar equipes como Bayern de Munique e Boca Juniors valeria o risco.

Conor e Neuer (Foto: Divulgação/ X)

