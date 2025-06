Ander Herrera e Nicolás Figal, do Boca Juniors, pegaram quatro jogos de suspensão pelas expulsões na estreia no Mundial de Clubes contra o Benfica. Por outro lado, Belloti, atacante do time português, pegou duas partidas de gancho.

A decisão revoltou aos torcedores do Boca Juniors, que pode recorrer. A indignação foi causada principalmente pela suspensão menor do jogador do Benfica. Os argentinos alegam que o lance de Belloti, que deu com as travas da chuteira na cabeça de Ayrton Costa, foi mais impactante do que as expulsões dos atletas do Boca.

Ander Herrera recebeu cartão vermelho por reclamar com o árbitro durante a análise do pênalti que foi marcado para o Benfica. Já Nicolás Figal foi expulso por uma entrada com a sola do pé na canela de Florentino Luís.

Expulsão Ander Herrera (Foto: Reprodução/X)

Vale lembrar que a entrada de Figal causou uma luxação no ombro de Florentino Luís, que ficou de fora do treinamento do Benfica nesta quarta-feira (18) e é dúvida para a partida contra o Auckland City.

O Boca Juniors entra em campo novamente na próxima sexta-feira (20), para enfrentar o Bayern de Munique, pela 2ª rodada do grupo C da Copa do Mundo de Clubes.

Jogos do Boca Juniors no Mundial de Clubes

Sexta-feira, 20 de junho

🌏 Bayern de Munique x Boca Juniors - Primeira fase (Jogo 2) - 22h (de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami

Terça-feira, 24 de junho

🌏 Auckland City x Boca Juniors - Primeira fase (Jogo 3) - 16h (de Brasília), no Geordis Park, Nashville.